La cantine et l’internat ont repris dans les établissements catholiques du Sud et des Loyauté

La Direction diocésaine de l’enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie a recommencé ce mardi à faire fonctionner ses restaurants scolaires et internats des provinces Sud et Îles. Des services suspendus la semaine dernière pour alerter quant aux lourdes incertitudes financières qui pèsent sur la DDEC.

Dave Waheo-Hnasson et Franck Vergès, avec Françoise Tromeur •

Quatre jours de galère la semaine dernière, le temps d’envoyer aux institutions un message très clair. Et ce mardi 9 mai, retour à la normale, dans les restaurants scolaires tels que celui qui nourrit, à Nouméa, les demi-pensionnaires de Blaise-Pascal et Cluny Anse-Vata.

Derrière les plateaux, des élèves qui expriment leur soulagement. “Ça fait du bien de reprendre la cantine. Ça évite d’aller acheter le manger, pour faire des gamelles”, résume l’un d’eux. “Ça coûte cher de manger dehors. Du coup, je suis très content de manger à cette table, avec mes amis”, renchérit un autre, tandis qu’une jeune fille décrit : “La semaine dernière, il a fait très chaud, c’était très compliqué pour les déplacements, il fallait trouver de la place pour s’asseoir quelque part dehors…”

Inquiétude

Chaque jour, plus de 1 200 repas sont servis dans ce réfectoire. Pour orchestrer tout ça, dix adultes. Des cuisiniers, des cantinières et des surveillants, qui gardent une certaine inquiétude quant à l’avenir. “Nous avons repris le travail mais tout en sachant que peut-être, au mois d’aout, on ne sera pas payés, déclare Bénédicte Wenice, cuisinière. C’est un peu dur.”

“Il faut que nous fassions réagir nos élus pour qu’ils nous entendent, clame Florence Daye, responsable de cantine. Nous, nous voulons défendre nos emplois, garder nos emplois.”

"Marche pacifique" vendredi

Comme ici, la restauration scolaire a recommencé ce mardi dans tous les établissements catholiques du Sud et des Loyauté. La veille, ce sont les internats qui reprenaient du service. Mais vendredi 12 mai, la DDEC compte bien fermer ses installations à travers toute la Calédonie, pour laisser place à une “marche pacifique” dans les rues de Nouméa.

“Nous espérons que cette mobilisation fera en sorte que nos élus ne posent pas que des paroles mais des actes concrets”, disait Karen Cazeau, directrice diocésaine, jeudi dernier, après une journée dédiée à rencontrer les représentants des collectivités. Selon la DDEC, qui brandit le risque d’une cessation de paiement et de licenciements, il manque 1,298 milliard de francs CFP pour garantir l’accueil des demi-pensionnaires et des internes jusqu’à la fin de l’année.