La justice offre une nouvelle chance au lycée Do Kamo

La préparation de la rentrée pour le lycée Do Kamo devrait être plus sereine. L’établissement a obtenu un avis favorable du tribunal de commerce ce jeudi 1er février 2024 pour l’offre de rachat de ses deux terrains. La décision avait été reportée dans l’attente d’une autre expertise sur la valeur des biens immobiliers.

Medriko Peteisi •

Aurélie Poyau, la directrice du lycée Do Kamo, est soulagée. Le réfectoire de l’établissement et l’internat des garçons restent aux mains de l’établissement scolaire protestant. "On savait que la réponse allait être positive. On imaginait bien qu'il ne pouvait pas en être autrement, mais là, c'est un vrai nouveau départ."

Une offre à 162 millions



L’expertise récente du tribunal était de 170 millions de francs. Mais le tribunal de commerce a validé l’offre de rachat de l’association EDK, l'établissement scolaire protestant Do Kamo, qui représente aujourd’hui le lycée Do Kamo. Une proposition à 162 millions de francs en adéquation avec celle du gouvernement. "Nous participons à l'achat de ces biens, avec le gouvernement qui prend vraiment une très grosse part, sous la forme d'une subvention d'équipement", poursuit Aurélie Poyau.

L'esprit des anciens toujours bien présent

Une audience au tribunal qui aura duré 20 minutes. En soutien à Do Kamo, tous les chefs d’établissement de l’ancienne Asee, l'alliance scolaire, étaient présents. "Ma première réaction, c'est de dire aux parents d'aller inscrire leurs enfants à Do Kamo et dans les autres établissements. On a les choses en main. L'Asee n'est plus là, mais l'esprit des vieux qui ont conçu l'école est toujours présent", assure le pasteur Var Kaemo, président de l’EPKNC, l'église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie.

Huit nouvelles structures associatives

La semaine dernière déjà, la nouvelle association qui gère Do Kamo avait appris qu'elle avait le droit de conserver les biens mobiliers (matériel pédagogique, tables, chaises, ordinateurs...).

Pour rappel, après sa liquidation judiciaire en décembre 2023, l’Alliance scolaire de l’église évangélique (Asee) a disparu, au profit de huit structures associatives qui représentent chaque établissement.