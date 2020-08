F.T. •

79 élus

Avecjeunes électeurs, 382 candidats et un taux de participation de presque, c’est un scrutin qui concernait un nombre important d’écoliers nouméens. Plus précisément les élèves de CE2, CM1, CM2 et CLIS. Le renouvellement du conseil municipal junior est effectif depuis ce vendredi soir.Les résultats ont été proclamés en salle d’honneur de l’hôtel de ville. Dans la foulée, les nouveaux petits élus ont été investis dans leur fonction. Quarante filles et 39 garçons scolarisés en CM1 composent le CMJ, désigné pour deux ans.