Record sportif et solidaire aux 24 heures de natation du Cercle des nageurs calédoniens

La troisième édition des 24 heures de natation du Cercle des nageurs calédoniens s’est terminée ce samedi soir. En beauté : au moins 300 000 F ont été récoltés en faveur de l’association Béthanie, qui vient en aide aux femmes victimes de violences.

“Go, go, go ! Tous à la piscine du Cercle des nageurs calédoniens pour Béthanie ! Chaque longueur compte !” Sur les réseaux comme au bord du bassin, pendant une soirée, une nuit et une journée, les Calédoniens ont été encouragés à nager pour soutenir l’association Béthanie, qui aide les femmes victimes de violences en leur offrant un hébergement et un accompagnement.

1 000 km parcourus

Résultats : une troisième édition des 24 heures de natation record. 300 000 F ont été récoltés. Et plus de 1 000 km ont été parcourus, en cumulé. En individuel, en groupe ou en famille, juste pour le plaisir ou avec un objectif, les nageurs se sont relayés comme jamais.

Des champions comme le nageur Thibaut Mary ou encore le triathlète Mathieu Szalamacha étaient de la partie. Des jeunes, comme Romy, se sont aussi donné à fond. Elle a parcouru près de 10 km “en sept fois à peu près. A chaque fois, je faisais un ou deux kilomètres”, raconte-t-elle.

D'autres n’ont pas eu envie de se mouiller et sont restés dans les gradins après avoir glissé un don dans l’urne. Mais il était aussi possible de participer à un cours d'aquagym, de pilates, de yoga ou encore de se faire masser.

Le reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel :