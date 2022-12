Six choses à savoir sur le bilan du Téléthon 2022

Le Téléthon s’est achevé ce week-end. Une collecte de fonds qui permet à l'association AFM-Téléthon, l'Association française contre les myopathies, de faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Avec trois millions de francs récoltés, le bilan provisoire est moins important qu’en 2021. Le point avec Robert Racapé, coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie.

Loreleï Aubry avec Sophie Boltz •

C’est devenu un rendez-vous immanquable. La collecte 2022 du Téléthon a eu lieu le week-end dernier. Avec un objectif en ligne de mire : recueillir un maximum de fonds pour financer la recherche sur les maladies génétiques. Un centre de promesses de dons était installé à l’Hôtel de ville de Nouméa. En parallèle, des actions ont été menées sur le terrain.

1 Quelles sommes ont été recueillies?

Chaque année, une quarantaine de bénévoles du Lions club répond à toutes les promesses de dons. Cette année au 36 37, 200 appels ont cumulé environ 3,2 millions de francs. À ce stade, c’est trois fois moins que l’an dernier. Sur le terrain, les membres du club-service ont récolté près de 2,5 millions. S'ajoute à cela, 1,2 million collecté par le biais d'animations. Mais cette cagnotte global de près de 7 millions est encore provisoire. En 2021, elle avait atteint 9,9 millions.

2 Pourquoi cette baisse des dons?

"L’explication est sans doute que le climat économique est un peu difficile en ce moment, avance Robert Racapé, coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûr que tout le monde est capable de pouvoir faire face à ce qu’on faisait les années précédentes. "

3 À quoi servent ces dons?

L’argent récolté pour le Téléthon sert à 80% à la recherche. Celle-ci a "bien avancé depuis le début du Téléthon, indique Robert Racapé. Non seulement pour les maladies génétiques, neuro-musculaires mais à force de chercher et de trouver des solutions, ça sert aussi à d’autres maladies : des yeux, du foie, du coeur. La recherche va très très loin et avance à grands pas en ce moment."

4 Combien de Calédoniens sont concernés ?

On estime qu’"entre 80 et 100 personnes ont des maladies génétiques en Nouvelle-Calédonie. Le chiffre est certainement plus important", précise-t-il.

5 Qu’en est-il de la thérapie génique sur le territoire ?

Elle n’est pas encore présente en Calédonie. "Certains malades peuvent partir en Métropole et subir des traitements qui amélioreront leur vie, poursuit Robert Racapé. Aujourd’hui, on sait que ces traitements sont efficaces. Ils ne vont pas guérir la personne ou les enfants mais vont améliorer nettement leur situation."

6 Peut-on encore participer à la collecte ?

Oui, on peut encore faire preuve de solidarité dans les centres de secours. Les sapeurs-pompiers, vont sillonner le Caillou pendant 3 jours : les 14, 15 et 16 décembre de Normandie à Boulouparis en passant par les côtes Est et Ouest. Ils récupéreront les dons déposés dans les centres de secours. On peut aussi faire un chèque au nom de l’AFM Téléthon et le poster à l’adresse BP 1774, 98845 Nouméa Cedex.