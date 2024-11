Un marché de Noël à Nouméa, sur la place des Cocotiers, pour sauver les artisans et l'esprit des fêtes

Du 14 au 23 décembre, un marché de Noël, composé d’artisans locaux, est annoncé à Nouméa sur la place des Cocotiers, grâce à un partenariat entre la Chambre de métiers et la mairie de Nouméa. Au-delà du précieux coup de pouce économique, le rendez-vous sera l’un des rares événements maintenus pour les fêtes de fin d’année dans une ville aux caisses vides, après les émeutes de la mi-mai en Nouvelle-Calédonie.

Même cette année, l’esprit de Noël planera sur la Calédonie. Malgré la situation critique, malgré les coupes budgétaires drastiques et les choix douloureux qu’ont dû faire les collectivités, des festivités auront lieu. Pour le bien-être de la population, et des acteurs économiques, comme se réjouit la Chambre de métiers et de l’artisanat. "La mairie de Nouméa et la CMA-NC, annonce celle-ci, unissent leurs forces pour soutenir l’artisanat local avec le marché de Noël 2024." Une convention de partenariat a été signée lundi 4 novembre, à l’hôtel de ville.

En nocturne

La place des Cocotiers a déjà reçu un village de Noël, par exemple. Cette fois, le marché de Noël est organisé du samedi 14 au dimanche 22 décembre, de 16h30 à 21 heures, mais aussi le lundi 23 décembre, de 14 heures à 21 heures. L’assouplissement du couvre-feu permet ces horaires nocturnes. Il doit se tenir autour de la fontaine Céleste et sur les pourtours de la place de la Marne. Les emplacements sont mis à disposition des exposants gracieusement, par la ville. L’idée : donner accès à des cadeaux de qualité, tout en soutenant les professionnels calédoniens en ces temps difficiles.

Des exposants qui pourront se relayer

Les artisans du pays, notamment dans les secteurs de l’art et de l’alimentation, sont invités à participer, avec la possibilité de tourner sur les stands, d’être présent un jour ou deux, etc. "La Chambre de métiers va accompagner l’ensemble des artisans pour savoir qui sera là tel jour, à quelle heure", précise sa présidente Elizabeth Rivière. "Pour permettre de maintenir un nombre suffisant d’artisans sur l’ensemble de cette période, afin que ce salon de Noël, ce marché de Noël, puisse toujours vivre. Que les Calédoniens puissent venir faire leurs achats, des achats locaux qui vont aider le monde artisanal."

C’est aider le monde économique, aider l’artisanat principalement et garder cet esprit de Féérie de Noël, ce moment privilégié. Elizabeth Rivière, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat

Pas vraiment de féérie et pas de feu d’artifice

Car la Féérie de Nouméa n’aura pas lieu dans sa version devenue traditionnelle, depuis dix ans. À savoir un mois d’animations gratuites avec des troupes internationales et une fête de la lumière. Même le feu d’artifice qui marque l’entrée dans la nouvelle année a été annulé. La mairie l’a laissé entendre assez vite, après les dommages colossaux subis pendant les émeutes, auxquels se sont ajoutés le manque de recettes, notamment fiscales, et de très grandes difficultés budgétaires. Il faut s’attendre à une version minimale, avec une place illuminée et des spectacles d'artistes locaux. Le programme reste à confirmer.





D’autres marchés de Noël se profilent en Calédonie. Pour des raisons similaires, à savoir animer, proposer des cadeaux aux habitants et en même temps, aider le tissu économique qui en a bien besoin. Le Mont-Dore prévoit le sien sur la place des Accords, à Boulari, le vendredi 6 décembre, de 14 heures à 20 heures, et le samedi 7, de 10 heures à 20 heures, voire 21 heures.