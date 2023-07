Une nouvelle prison pour la Calédonie, selon le député Nicolas Metzdorf

L'annonce a été faite, ce mercredi matin, par le député Nicolas Metzdorf sur NC la 1ère. Et devrait être officialisée, selon lui, par le président Emmanuel Macron. La Calédonie devrait accueillir une nouvelle prison située à Nouville, à Nouméa.

Mathieu Ruiz Barraud avec Sophie Boltz •

La Nouvelle-Calédonie va se doter d'une nouvelle prison. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi matin Nicolas Metzdorf, le député de la 2e circonscription. Le président, Emmanuel Macron, devrait l'officialiser lors de son discours aux Calédoniens qui se tiendra sur la place des Cocotiers à 14h.

L'établissement devrait, selon Nicolas Metzdorf, s'installer "juste à côté du camp Est, à Nouville. Il y a un très grand terrain, de 10 hectares, qui appartient à l’État. On envisage de construire la nouvelle prison sur ce terrain-là", indique-t-il. Avant de préciser que "c’est plus en retrait, plus en hauteur. C’est pas impactant par la montée des eaux."

Une commande du président

Le député précise que la construction de cette prison est "un sujet qui est très très bien identifié. Je le porte ici et à l’Assemblée nationale."

Il a été abordé ce mardi "avec Sonia Backès, le haut-commissaire et le nouveau ministre des Outre-mer Philippe Vigier, qui a eu la commande du président de la République d’identifier le terrain très rapidement". Et on s’oriente vers le choix du terrain qui va pouvoir lancer les autres phases."

Retrouvez l'intégralité de l'interview ici :

Un nouveau centre pénitentiaire a ouvert ses portes à Koné en février 2023.