VIDEO. Pour la communauté wallisienne et futunienne de Calédonie, un foyer en rénovation et une "maison" à l'horizon

Le foyer wallisien et futunien de Nouvelle-Calédonie, important lieu de rassemblement situé à Nouméa, doit bientôt rouvrir. Il est fermé depuis plusieurs mois, pour rénovation. Juste à côté, la "maison de Wallis et Futuna" se construit. Une double opération à 300 millions, financée par la province Sud.

Mirna Kilama, avec Françoise Tromeur •

Le foyer wallisien et futunien a droit à un bon rafraîchissement. Le bâtiment, dédié à des rassemblements de toutes sortes, est situé à Nouméa vers Magenta, au coin des rues Gervolino et Boissery. Après des mois de rénovation en intérieur comme en extérieur, il arbore des couleurs plus sobres, et de nouveaux équipements.

70 millions pour rénover

Voilà qui s'inscrit dans un plus vaste chantier. Initié entre la Calédonie et Wallis et Futuna, il est financé par la province Sud. "Les travaux sur le foyer sont quasiment terminés", pose la présidente de l'assemblée provinciale, Sonia Backès. "Et les travaux sur la maison de Wallis et Futuna en elle-même commencent. L'idée, c'est qu'ils seront, a priori, terminés avant la fin de l'année. En tout, c'est une opération de 300 millions : 70 millions de rénovation du foyer, 230 millions pour la construction de la maison de Wallis et Futuna."

230 millions pour bâtir la maison

Celle-ci se dressera juste à côté, là où se trouvait l'ancien foyer tahitien récemment démoli. La phase de terrassement a débuté le mois dernier. À terme, l’établissement ambitionne de devenir une sorte de centre administratif et culturel pour la diaspora. Rappelons qu'au dernier recensement de la population calédonienne, un habitant sur douze s'est déclaré d'origine wallisienne et futunienne. Soit 22 520 membres sans parler des métis.

Quatre ans

Le projet de maison est né d’une volonté politique. Il aura fallu quatre ans pour qu'il se concrétise. La déclaration d'intention a en effet été signée en 2020. Il faut dire que la crise Covid a rebattu les cartes, et que le dossier de l’avenir institutionnel monopolise les attentions. Un enjeu qui implique beaucoup de Wallisiens et de Futuniens. Certains auront voix au chapitre, par exemple lors des prochaines élections provinciales.