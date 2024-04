Violences dans le centre-ville de Nouméa lors de la visite ministérielle : relaxe, sursis et prison ferme pour les six prévenus

Six militants de la CCAT étaient jugés en correctionnelle ce vendredi pour les violences lors de la manifestation pendant la visite de Gérald Darmanin en février dernier. L’un d’entre eux est relaxé, les autres sont condamnés à des peines allant de 6 mois avec sursis à deux ans de prison ferme.

Une longue audience ce vendredi au tribunal correctionnel de Nouméa. Après deux renvois, en février et en mars, six prévenus étaient jugés pour violences sur personnes dépositaires de l’ordre public. Ils avaient participé le 21 février dernier à la manifestation de la CCAT au centre-ville de Nouméa, en marge de la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Une manifestation contre le dégel du corps électoral qui avait viré à l’affrontement avec les forces de l’ordre. Plusieurs gendarmes avaient été blessés.

Une relaxe et des condamnations

Deux prévenus comparaissaient détenus. Au terme de huit heures de débats, ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel à deux ans et 18 mois de prison ferme.

Un autre participant a été condamné à six mois de prison ferme mais sa peine doit être aménagée.

Deux prévenus écopent de six mois de prison avec sursis et le dernier est relaxé des faits qui lui étaient reprochés.

Me Pierre Ortet était l’avocat de la défense pour deux des prévenus. L’un de ses clients a été condamné à deux ans de prison. Une peine lourde selon lui.

Du côté de la partie civile, Me Nathalie Lepape défendait huit gendarmes, dont trois ont été blessés légèrement lors de la manifestation. Pour elle c’est une satisfaction.

Des interviews réalisées par Brigitte Whaap et Franck Vergès.

Manifestation de soutien et appel au calme

Depuis ce matin, de 150 à 200 personnes se sont installées devant le tribunal pour montrer leur soutien aux prévenus et réclamer leur libération.

Cet après-midi, à l’annonce des jugements, la CCAT a lancé un appel au calme à ses militants. Et prend acte de ces condamnations qu'elle estime politiques. Les militants condamnés assument leurs actes a expliqué Christian Téin, responsable de la CCAT qui demande aux politiques de ne pas les oublier dans les futures négociations.

Christian Téin au micro de Thierry Rigoureau et Gaël Detcheverry :

Nous saurons dans les prochains jours si les personnes reconnues coupables ce vendredi feront appel de la décision du tribunal.