Violences dans le centre-ville de Nouméa lors de la visite ministérielle : procès renvoyé au 26 mars

Trois hommes mis en cause dans les affrontements survenus à Nouméa, mercredi 21 février, durant une manifestation de la mouvance indépendantiste, lors de la visite du ministre Gérald Darmanin, devaient être jugés ce mardi. Procès renvoyé au 26 mars, à la demande des prévenus, et sur fond de mobilisation de soutien devant le palais de justice.

Elles sont réapparues en contrebas du tribunal correctionnel, les banderoles de la CCAT. La Cellule de coordination des actions de terrain s’est installée à Nouméa, rue de Metz, ce mardi dès 6h30. Raison de sa présence ? Exprimer son soutien à trois hommes qui devaient être présentés à la justice pour violences envers trois gendarmes lors de la manifestation organisée le mercredi 21 février dans le centre-ville. Leur procès en comparution immédiate a en fait été renvoyé au mardi 26 mars.

Les chefs d'accusation

Deux des trois mis en cause, en récidive légale, restent en détention provisoire au Camp-Est. Ils doivent répondre de violences volontaires avec coups de poing et coups de pied, ainsi que du vol d’une grenade lacrymogène. Le troisième est reparti libre, mais sous contrôle judiciaire. Il est accusé d’avoir asséné des coups à l’aide d’un bâton.

Présence de gendarmes au palais de justice, le 27 février 2024. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Contre le dégel du corps électoral

Les faits se sont produits mercredi dernier non loin du gouvernement et de la mairie. La CCAT manifestait alors - une fois de plus - contre le dégel du corps électoral, à l’occasion de la visite en Nouvelle-Calédonie de Gérald Darmanin, quand la situation a tourné à la confrontation. Cinq gendarmes ont été blessés, dont l’un grièvement. Un épisode dénoncé "avec la première force" par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, tandis que deux groupes non indépendantistes au Congrès, les Loyalistes et le Rassemblement, ont demandé la "dissolution" de la cellule. Ils ont aussi annoncé porter plainte.

Paroles d'avocates

Pour l’avocate des forces de l’ordre, Me Nathalie Lepape, il était important, ce mardi, de rappeler que les violences commises à l’encontre de l’autorité publique sont inacceptables. L’avocate des trois prévenus, commise d’office, est par ailleurs Me Claire Levieil. Elle a déclaré que ses clients expriment un sentiment de regret depuis le début de l’affaire, espérant que cela sera entendu par le tribunal. Rappelons qu'un quatrième mis en cause doit, lui, être jugé en septembre par la procédure de CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Prise de parole de Christian Tein, commissaire général de l’Union calédonienne, durant la mobilisation de la CCAT près du tribunal, le 27 février 2024. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Contexte politique

Pendant ce temps, Joseph Boanemoa, représentant de l’UC et membre de la CCAT, a interpellé les autorités afin de prendre en considération que les jeunes arrêtés l'ont été pour des questions politiques. Les décisions judiciaires doivent en tenir compte, estime-t-il. La Cellule de coordination et des actions de terrain a prévenu, elle reste mobilisée et compte être à nouveau présente le 26 mars, même endroit. Elle demande aussi que toutes autres éventuelles interpellations par les forces de l’ordre soient arrêtées.

