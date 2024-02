VIDEO. Visite ministérielle : que retenir de l'entretien avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti ?

Après deux jours de visite officielle en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ainsi que le garde des Sceaux répondaient jeudi soir aux questions de trois journalistes, dont NC la 1ère. Tensions, avenir institutionnel, corps électoral, prisons, nickel… Voici ce qu’on peut en retenir.

Gérald Darmanin en est à son sixième passage en quinze mois, et devait s’envoler pour l’Australie. Eric Dupond-Moretti découvre la Nouvelle-Calédonie, et sera encore présent ce vendredi pour inaugurer la prison du Nord. Après deux jours de visite, les deux ministres étaient interviewés ce jeudi soir par les médias calédoniens. NC la 1ère résume.

>> Retrouvez aussi le déroulé de la journée ici

Condamnation des violences

La première parole de Gérald Darmanin dans cet entretien est pour “condamner avec la première force les violences faites aux gendarmes, et je suis très étonné que ce ne soit pas unanime dans la société calédonienne”. Référence aux cinq gendarmes blessés mercredi midi, alors qu’une manifestation de la mouvance indépendantiste a tourné à la confrontation avec les forces de l’ordre, en lien avec la présence du ministre à Nouméa.

Dégel du corps électoral

Le message principal de cette mobilisation était de réaffirmer le refus de voir dégeler le corps électoral. L’Union calédonienne répétant qu’elle n’a pas paraphé de document allant dans ce sens. Interrogé durant l’entretien, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer maintient qu'un tel document a été signé. Quoi qu’il en soit, l’Etat serait-il prêt, comme l’UC le demande, à suspendre l’examen de ce projet de loi contesté ? "J'ai toujours dit que si jamais il y avait un accord local, et qu'on était à quelques mètres de [le] terminer, nous étudierions la possibilité de reporter le débat constitutionnel et organique”, répond-il. “Mais pour l'instant, je vois des gens qui ne viennent pas aux réunions, qui ne prennent pas leurs responsabilités".

Un dégel du corps électoral de dix ans (…), ça parait tout à fait raisonnable et ceux qui sont contre ça sont en fait contre la démocratie. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Calendrier réaffirmé

En attendant, donc, Gérald Darmanin “confirme le calendrier parlementaire. Il y aura une discussion au Sénat, le 27 mars, qui j’espère adoptera à la fois le report de l’élection provinciale au mois de décembre mais aussi le fait que désormais il faudra dix ans de résidence en Calédonie pour pouvoir voter aux élections provinciales.” Ensuite, “le 13 mai, ce sera le débat à l’Assemblée nationale et avant l’été, avant les Jeux Olympiques, il y aura une réforme constitutionnelle”. En ne manquant pas d’ajouter : “Si entre-temps il y avait un accord (…), nous nous arrêterions pour pouvoir transférer cet accord local dans la discussion nationale.”

A la fois, ma main est tendue mais le calendrier est annoncé depuis trois ans. Gérald Darmanin

Appel à responsabilité

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer rappelle l’intérêt de trouver un grand accord sur l’avenir institutionnel, plutôt qu’un petit. “Nous sommes dans un moment qui devrait pousser les partis indépendantistes à discuter”, considère-t-il en tout cas. “Si ils ne discutent pas, ils ne mettront pas en place les modalités de l’autodétermination qui est prévue dans la Constitution. Ils laisseront juste la question du dégel du corps électoral.”

Radicalisation ?

“Ce n’est pas vrai que tous les partis se radicalisent”, déclare Gérald Darmanin. “J’ai vu Nicolas Metzdorf et Sonia Backès tendre la main”, lance-t-il, sans doute en référence à la rencontre entre loyalistes et indépendantistes à Bourail. Le ministre cite aussi la démarche de l’Uni-Palika, de représentants de la communauté wallisienne et futunienne… Et de lancer : “Même l’Union calédonienne, dont je sais que beaucoup souhaitent trouver un accord avec l’Etat est en bonne voie.” L’UC dont il regrette à nouveau qu’elle “n’est pas venue discuter”.

Construction de la prison

On en sait un peu plus sur le calendrier du chantier de la future prison, confirmée sur la presqu’île de Ducos, à Nouméa. Le garde des Sceaux évoque une ouverture à un horizon maximum de 2032 et un début de construction en 2028. D'ici là, des travaux de rénovation devraient se poursuivre au Camp-Est ainsi que des transfèrements.

La justice, ça n’est ni Kanak ni français. C’est une vertu commune, comme l’humanité. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux

Pacte nickel

À propos de dates, à quand la signature du pacte nickel, en négociations depuis plusieurs mois pour sauver la filière en général et les usines en particulier ? "J’ai compris que le président Mapou, que j’ai rencontré hier, avait souhaité voir de nouveaux Bruno Le Maire”, indique Gérald Darmanin, en citant son collègue de l’Economie, “et a demandé de reporter de quelques jours ce moment.“