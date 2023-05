Accident mortel route du littoral à Païta : le conducteur mis en examen pour homicide involontaire

Deux jours après la découverte à N'Dé d'un corps inerte près d'un véhicule enflammé, le conducteur, qui s'était présenté aux gendarmes, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé par l'état alcoolique et un délit de fuite. Il reste à déterminer les circonstances exactes de l'accident, et à identifier qui a mis le feu à la voiture.

Françoise Tromeur •

Un homme de 27 ans a été mis en examen pour homicide involontaire par conducteur, aggravé par un état alcoolique et un délit de fuite. L'information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nouméa mardi 9 mai, signale le procureur de la République dans un communiqué diffusé ce soir.

Rappelez-vous : dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai, à Païta, un véhicule en feu est signalé sur la route du littoral, dans le fossé, à l'entrée de la tribu de N'Dé. Les gendarmes qui se rendent sur place vers 1h20 découvrent à quelques dizaines de mètres le corps d'un jeune adulte habitant la tribu, dont le décès va être constaté. Puis aux alentours de 5 heures du matin, un autre résident de N'Dé se présente aux gendarmes en expliquant être le conducteur du véhicule. L'automobiliste présente un taux d'alcool de 0,68 mg dans l'air expiré.

Sous contrôle judiciaire

C'est lui qui a été mis en examen pour les chefs d'accusation cités plus haut, et placé sous contrôle judiciaire sur décision du juge des libertés et de la détention. "Le parquet, précise le procureur Yves Dupas, avait transmis des réquisitions de placement en détention provisoire et le juge d’instruction avait formulé également cette demande."

Dans cette affaire, l'enquête se poursuit, notamment pour comprendre les circonstances précises de ce qui apparaît être un accident mortel. Mais aussi pour identifier les incendiaires de la voiture.