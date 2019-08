Les cours ont repris à l'école James Paddon malgré les travaux

Certains parents ont préféré garder les enfants à la maison

Des psychologues à disposition

Des travaux pendant six semaines

RENTREE SCOLAIRE ECOLE JAMES PADDON

Pour les enfants de CE2 de l’école James Paddon, l es changements sont de taille pour cette rentrée . Nouveaux cahiers, nouveaux stylos, nouveaux enseignants et nouvelle classe. En effet, leur classe a complètement été ravagée par un incendie le 10 août dernier La déception et l’émotion sont palpables tant au niveau du corps enseignant que des parents d’élèves de l’école en ce lundi matin. D’ailleurs sur les 250 enfants que compte l’école on dénombrait 26 absents. Certains parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison.« Lorsqu’on a su le programme des travaux qui vont avoir lieu cette semaine, en tant que parents, pour la sécurité et surtout pour les odeurs concernant cet incendie, on a préféré les garder à la maison » explique Jean-Marc Douépéré, parent d’élève.La province Sud et la mairie de Païta ont travaillé ensemble pour que tout se passe bien pour cette rentrée des classes. D’ailleurs, deux psychologues ont fait le déplacement, pour entendre les enfants et les enseignants qui en avaient besoin.« On en a deux sur l’école, pour les personnels mais aussi pour les élèves qui le souhaitent » explique Romain Capron, le directeur de l’enseignement de la province Sud. « On a également mis des suppléants pour venir renforcer nos équipes s’ils en ont besoin et donc toutes les classes ont pu être prises en charge comme convenu ce matin, soit dans cette école, soit à l’école Ohlen pour les deux classes qui sont temporairement déplacées ».Derrière des toiles, les trois salles de classes touchées par l’incendie. Le nettoyage aura lieu mercredi lorsque les enfants ne seront pas à l’école. Puis les travaux pourront commencer pour une durée prévue de six semaines.« Çà a été un des points que les parents ont soulevés. D’abord la vue, pour ne pas que les enfants puissent voir l’état de leur classe, et après, c’est comment vont se passer les travaux pour les six semaines à venir » concède Bertrand Letocart, 1er adjoint au maire chargé de l’enseignement.Les enfants ont pu manger dans la cantine qui avait été fermée suite à un autre incendie . Deux classes de CM1 et CM2 ont pris le bus pour se rendre dans leur nouvelle école provisoire du centre du village.