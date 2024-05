Émeutes en Nouvelle-Calédonie : la fermeture de l'aéroport international prolongée jusqu'au 25 mai

Si l'évacuation des touristes bloqués en Nouvelle-Calédonie semble s'organiser, non seulement l'aéroport international de la Tontouta reste fermé aux vols commerciaux, mais cette fermeture est encore prolongée, jusqu'au samedi 25 mai. Cela conduit la compagnie Aircalin à annuler de nouveaux vols.

Elle est prolongée de jour en jour. Ce mardi soir, on apprend que la fermeture de l’aéroport international, à la Tontouta, est "annoncée jusqu’au 25 mai", selon un nouveau communiqué de la compagnie Aircalin. Et rebelote : tous ses vols sont annulés jusqu'à cette date, au départ ou à l'arrivée de la Calédonie. Cela concerne la desserte de la Nouvelle-Zélande, l’Australie, Fidji, Tahiti, Wallis, du Vanuatu, de Singapour et du Japon. Liste disponible sur le site d’Air Calédonie international.

Sur la période du 14 au 25 mai, les annulations de vols Aircalin concernent au total 85 vols et près de 10 000 passagers. Communiqué de la compagnie Air Calédonie international, el 21 mai 2024

On y trouve également le détail des "mesures commerciales". Plus tôt dans la journée, les services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ont transmis la marche à suivre pour les touristes français bloqués qui veulent rentrer chez eux. Par ailleurs, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont affrété des avions pour évacuer leurs ressortissants.

