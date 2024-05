Jacques Lucien, dernier vétéran calédonien de la Seconde guerre mondiale, fête son 100ème anniversaire

Il vient de rentrer dans le cercle très restreint des centenaires calédoniens. Dernier vétéran des forces navales françaises libres en Nouvelle-Calédonie, Jacques Lucien n'avait que 16 ans lorsqu'il est parti combattre l'ennemi allemand aux côtés des alliés. Il a célébré son anniversaire ce dimanche, avec toute sa famille.

Cent ans et toujours vaillant ! Jacques Lucien n’a plus toute sa tête mais il est encore debout et n'a pas perdu son souffle. Il l'a prouvé en célébrant sa 100ème bougie en famille, ce 5 mai, à Païta. Une longévité qui fait des envieux.

"Il a l’air d’avoir encore la santé", observe avec admiration son cousin germain, qui "espère fermement" devenir centenaire, lui aussi. Valérie Lesaulnier, sa petite-fille, a fait presque 2 000 km pour fêter son anniversaire avec lui. "Il a toujours été très fort. Il construisait toujours plein de choses avec du bois", se souvient-elle.

La longévité, une histoire de famille chez les Lucien ? "C'est le deuxième à dépasser les 100 ans, signale son fils Jean-Loup Lucien. Le dernier a vécu 100 ans, quatre mois et treize jours."

Il fallait bien rire pour ne pas penser à la mort. Jacques Lucien, centenaire et vétéran de la Seconde guerre mondiale

Un courrier de Charles III

Même le roi Charles III applaudit son parcours. Une marque de reconnaissance aussi pour l'engagement de Jacques Lucien qui a la double nationalité, française et australienne. "Le roi d'Angleterre lui a envoyé une lettre. Le consulat général d'Australie et le premier ministre aussi... Il était vraiment ému", relate Jean-Loup Lucien.

Son père, aux yeux bleus encore vifs pour son âge, a passé deux ans de sa vie à bord du Chevreuil, un navire de guerre. Tout a commencé le 1er février 1942, en pleine Seconde guerre mondiale.

Des souvenirs, il lui en reste très peu mais les émotions sont encore là. "On en a fait des kilomètres. On ne dormait jamais. Toujours sur le bateau, en train de rigoler. Il fallait bien rire pour ne pas penser à la mort", confie le centenaire.

"Avec son bateau, ils sont partis en Amérique. Ils ont escorté les navires entre l'Amérique et l'Angleterre, en guettant les sous-marins allemands", raconte son fils Jean-Loup, qui n'a pas opté pour une carrière militaire mais a accompli son rêve en devenant fermier en Australie.

Le roi Charles III, à la tête du Commonwealth, a adressé une lettre à Jacques Lucien, franco-australien, pour son 100ème anniversaire. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère



Un modèle pour les nouvelles générations

Les plus jeunes applaudissent son parcours militaire exceptionnel. "C’était vraiment un très bel engagement. C'est beaucoup de fierté aussi", partage Adrien, un membre de la famille. Lucas, lui, est adolescent. La Seconde guerre mondiale a beau lui sembler très loin, il salue le "courage" de son aïeul.

Au total, sept branches de la famille Lucien étaient réunies ce dimanche pour célébrer cet événement exceptionnel. Tous espèrent pouvoir encore souffler avec lui quelques autres bougies, pour les années qui viennent.