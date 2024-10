"On l'attendait vraiment avec impatience". A Païta, comment la nouvelle structure commerciale donne un second souffle à la commune

Une nouvelle galerie marchande a ouvert ses portes aux visiteurs, ce mardi 29 octobre 2024, à Païta. Située non loin de l’Arène du Sud, la structure recense 20 enseignes pour 6 600 m2 de surface commerciale. Un nouveau souffle pour les habitants et commerçants de la commune, fortement touchée depuis le début de la crise le 13 mai.

La foule était au rendez-vous, ce mardi 29 octobre 2024, devant la nouvelle galerie marchande de Païta. Située non loin de l’Arène du Sud, la nouvelle structure a ouvert ses portes aujourd'hui. Elle recense au total 20 enseignes. Des commerces en tout genre, une grande surface et même, un food-court, répartis sur 6 600 m2 de surface commerciale.

"On l'attendait avec impatience"

Une nouvelle structure qui donne un second souffle à la commune, dont le centre-ville a été fortement dégradé depuis le 13 mai. Une bouffée d’air frais pour les habitants. “Je trouve que c’est très bien pour nous qui habitons les environs, mais aussi pour les gens de Dumbéa ou de Tontouta. Il y a un peu de tout, une grande surface, un distributeur, différents magasins et un food court. Ça fait du bien et ça apporte de l’espoir aux personnes qui habitent dans les environs. Et puis ça permet aux personnes sans transport de venir directement ici”, indique Sefolosa, habitante de Païta.

“On l’attendait vraiment avec impatience. Ça nous permet de faire nos courses chez nous. Avant, on devait aller au Mall de Dumbéa. Ça va ramener du dynamisme dans la zone”, se réjouit Danièle, autre habitante de la commune.

Parmi les commerces de la structure : une grande surface, avec certains prix plus avantageux selon les Calédoniens interrogés ce matin. “Comme tout le monde, on est à la recherche d'endroits où les prix sont les plus avantageux pour nous. Nous, on vient de Dumbéa. Avant, on allait au Mall et là on s’est dit qu’on allait venir jusqu’ici. Les produits sont quand même moins chers que dans les autres enseignes”, assurent Christiane et Michel.

Une alternative très attendue aussi pour faire face au manque de magasins dans le village. “J’habite sur le Mont-Mou et c’est super d’avoir cette grande surface parce qu’on a plus grand chose sur le village”, regrette Graziella, une autre cliente.

"C'est un grand moment pour le commerce"

Parmi les commerces de la nouvelle structure : certaines enseignes ayant brûlé pendant les émeutes, au centre commercial Kenu-In de Dumbéa. C’est le cas de la boutique de prêt-à-porter d’Isabelle Pannetier. “J’ai perdu une boutique mais je ne perds pas espoir, on continue l’aventure. Les gens sont contents, de retrouver une vie un peu normale. Et puis moi, je suis contente parce que j’ai pu de nouveau embaucher des filles. On se retrouve, c’est super”, raconte la commerçante dans sa nouvelle structure.

Un second souffle pour les habitants de la commune, mais aussi pour les commerçants. “C’est un grand moment pour le commerce et l’économie calédonienne, après les mois difficile qu’on a connus, à la suite des exactions du mois de mai. Le village de Païta a été très fortement touché par les émeutes. Et là, c’est un projet de longue date qui s’ouvre pour le commerce, la grande distribution, l’alimentation”, déclare Ronan Daly, président du syndicat des commerçants.

Un bon moyen aussi, de redynamiser la commune. "Depuis les destructions que l’on a connues, il y a eu un rabattage des commerces sur le territoire. Il est important de pouvoir rééquilibrer les cartes", poursuit Ronan Daly. "Païta est une très grosse agglomération avec énormément de gens qui y habitent et aux alentours aussi. On a envie de construire la Calédonie et relancer l’économie. C’est ce type de projet et de journée, qui redonnent de l’espoir”.

Le reportage de Lizzie Carboni et Christian Favennec :