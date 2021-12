Rixe à Païta : le meurtrier présumé, mineur, placé en détention provisoire

Deux jours après le décès d'un jeune homme de 21 ans à Païta, le procureur annonce que l'auteur présumé, qui a été placé en détention provisoire, est mineur. Une information judiciaire du chef d’homicide volontaire est ouverte.

Stéphanie Chenais •

A la suite de la bagarre qui a eu lieu ce mardi, le Parquet annonce avoir ouvert "une information judiciaire du chef d’homicide volontaire commis le 28 décembre 2021 à Païta à l’encontre d’une personne mineure âgée de 17 ans."



Le procureur qui rappelle pour commencer que ce jeune s’est présenté à la gendarmerie le 29 décembre 2021. "Au cours de sa garde à vue, l’auteur présumé a relaté, comme d’autres personnes entendues [...], un contexte de rixe générale impliquant des membres des deux communautés, walisienne et mélanésienne."

Plusieurs coups de couteaux

Il a reconnu avoir menacé un jeune à l’aide d’un couteau. Selon lui, la victime, Rony, s’est alors dirigée vers lui pour se battre. "Au cours de leur altercation, des coups ont bien été échangés. Alors qu’il se trouvait au sol, l’auteur présumé portait plusieurs coups de couteau à la victime, avant de prendre la fuite."

L’auteur présumé reconnait sa responsabilité quant aux coups mortels, mais il conteste avoir eu l’intention de tuer la victime.

Plusieurs antécédents judiciaires pour des faits de violences

L’auteur présumé a été mis en examen du chef d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.

Le procureur ajoute que le mis en examen présente plusieurs antécédents judiciaires depuis 2017, notamment pour des faits de violences volontaires et de cambriolages et que l’enquête se poursuit quant aux faits de violences volontaires commis entre les différents protagonistes lors de cette rixe.