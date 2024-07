Crise en Nouvelle-Calédonie. Un marché pour faire revivre Rivière-Salée

La vie reprend peu à peu dans le quartier. Depuis le 15 juin, tous les samedis, un marché est organisé sur le parking du centre commercial. Vêtements, légumes ou encore confections artisanales sont proposés aux visiteurs. De quoi revitaliser le quartier, durement touché dès la première semaine des émeutes.

Faire des achats à bas prix. S'approvisionner en produits frais. Discuter avec ses amis. Cela raisonne comme un jour de marché comme un autre en Calédonie et c'est ce que le quartier de Rivière-Salée essaie de maintenir, tant bien que mal. Abîmé par les exactions, il tente aujourd'hui de se relever, grâce à la volonté de ses habitants.

Dans cette partie de Nouméa, le centre commercial a été en grande partie détruit, les stigmates sont d'ailleurs encore visibles et le traditionnel marché est désormais organisé sur le parking. Les exposants ont décidé de ne pas baisser les bras. "Je vois beaucoup de jeunes qui viennent s'habiller et je fais un prix. Ça me fait plaisir" confie Christine, qui vend des vêtements à bas prix.

Recréer du lien

C'est aussi l'occasion de sortir entre amis ou en famille afin de retrouver un peu de normalité. Certains habitants ont pu remplir leurs sacs de courses avec des palourdes et des grisettes ; d'autres sont simplement venus pour discuter avec des proches. "Ça redonne vie au quartier, il n'y a pas que des choses négatives donc nous sommes contents que le marché ait pu reprendre" confie une dame, son cabas plein de produits de la mer.

L'association Solidarité RS créée au coeur des tensions œuvre pour un retour à la cohésion sociale.

Il y a un certain lien de confiance qui a été brisé, donc on ne regagne pas la confiance des gens du jour au lendemain mais on essaye de mettre des actions en place et d'aller à la rencontre des gens, en faisant un recensement. Eva Thibaudet, vice-présidente de l'association Solidarité RS

Ce sont plus de 70 exposants qui étaient présents ce samedi, un chiffre bien supérieur aux éditions précédentes. Une première étape pour tenter de reconstruire la confiance entre les habitants.