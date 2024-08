VIDÉO. Soins médicaux à Thio, un parcours jonché d'obstacles

Partager :

Les multiples exactions commises depuis le 13 mai dernier ont entraîné de graves conséquences dans la commune de Thio. Plus de médecin ni d'infirmier notamment, le centre médico-social, fermé par la province Sud, n'assure plus les permanences. Les habitants gardent espoir et attendent un retour à la normale.

La commune de Thio n'a plus de médecin, ni d'infirmier depuis le 23 juillet. La province Sud a fermé le centre médico-social pour raisons de sécurité. L'unité hémodialyse a suivi, ce qui oblige les huit personnes dialysées à poursuivre leur traitement ailleurs. Parmi les rares praticiens encore sur place, Aurore Voisin, kinésithérapeute remplaçante. Restée à Thio malgré les difficultés, elle continue de maintenir le lien avec ses 18 patients. Elle est en cabinet au village le matin et fait ses tournées en tribu l'après-midi. Un service de transports pour les malades Face à cette dégradation de l'offre de soin, le maire a convoqué, jeudi 1er août, une réunion de crise avec les acteurs du secteur santé. Parmi les pistes de réflexion, la mise en place d'un service de transport pour les malades. Des difficultés pour acheminer le carburant À Thio, libérer la route est devenu le principal défi de la commune pour un retour à la normale. Les échanges se maintiennent avec les représentants de la CCAT pour essayer de trouver des solutions. Mais pour l'heure, la RP4 est difficilement praticable. Parfois, les obstacles sont tels qu'ils empêchent le passage de gros véhicules, notamment ceux qui assurent le transport de carburant.

