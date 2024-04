Un questionnaire en ligne pour réfléchir à la place de l’alcool dans la société calédonienne

Annoncé l'an dernier, un questionnaire est proposé pendant un mois pour recueillir des avis et des idées sur un grave sujet de société, en Nouvelle-Calédonie : l'enjeu de l'alcoolisation, dont les effets n'en finissent pas de faire l'actualité. La démarche est portée par la province Sud.

Le sujet de l’alcool ne cesse de revenir sur la table. L'alcoolisation massive joue un rôle terrible dans les maux de la société calédonienne, depuis les violences au sein de la sphère familiale jusqu'aux accidents de la route, en passant par les bagarres, les cambriolages, etc. Jusqu'à mi-mai, la province Sud propose aux Calédoniens de contribuer à la réflexion collective destinée à changer la donne.

100 questions

Un questionnaire est accessible à cette adresse. Ouvert à tous, il comporte cent questions très variées, posées de façon à recueillir des ressentis et des avis. L'internaute qui participe doit choisir entre "oui", "non" et "sans réponse". La centième question consiste à formuler une proposition. Le tout est anonyme.

Convention

La démarche s'inscrit dans une "convention citoyenne” que la province Sud a lancée fin 2023. Son objectif était de donner la parole aux habitants pour enrichir le débat et dans l’espoir de recueillir des idées nouvelles. D'inclure l’expérience des gens dans la préparation des décisions à prendre. Neuf ateliers ont eu lieu avec des volontaires, l'idée étant d'échanger pour en tirer le questionnaire.

"Avis citoyen"

"Celui-ci, précise la province, ne présage en rien des éventuelles mesures proposées aux collectivités concernées. Il servira à alimenter le débat, qui débouchera sur la rédaction d’un avis citoyen, transmis à toutes les institutions et collectivités."

LIRE AUSSI : Baromètre santé 2022, les chiffres clés de la consommation d’alcool en Calédonie

6 volets

La première des six thématiques s'appelle "la société calédonienne face à la consommation d’alcool”. Exemples de question : "Après un repas (…) à votre domicile, vérifiez-vous si les personnes qui prennent le volant sont en capacité de conduire ?" "Pensez-vous que les problèmes causés par les mauvais usages de l'alcool méritent des mesures spécifiques en Nouvelle-Calédonie ?" "Pour vous, est-ce que l’augmentation du prix de vente de l’alcool a été efficace pour prévenir les excès ?" "Estimez-vous que le fait de détenir une fonction élective doit entraîner un comportement exemplaire, notamment en matière de consommation d’alcool ?"

La famille

Deuxième thème, la cellule familiale confrontée à la consommation excessive d’alcool. "Boire de l’alcool de façon occasionnelle pour un enfant à partir de douze ans est-il pour vous sans conséquence sur son développement ?", est-il entre autres demandé. "Faut-il créer un numéro d’appel d’urgence pour les enfants confrontés à des violences liées à l’alcool dans leur famille ?"

La prévention

Le troisième volet du questionnaire porte sur la prévention : "les actions de communication sur les conséquences d'une consommation excessive d'alcool doivent-elles être conçues de façon à choquer fortement le public ?" "Seriez-vous favorable à l'instauration de programmes éducatifs obligatoires sur les dangers de l'alcool dans les établissements scolaires ?" "Faudrait-il arrêter la vente de l’alcool dans les établissements de nuit deux heures avant leur fermeture ?" "Faut-il contraindre la vente de bière à des conditionnements par six au maximum ?"

Les soins

"Les actions de soins" forment le quatrième sujet développé. "Avez-vous déjà entendu parler du service d’addictologie" ? "Faut-il rendre les mesures de désintoxication obligatoires par décision de justice ?" "Faut-il créer un centre de soins spécialisé dans la prise en charge des adolescents consommateurs d'alcool ?"

Les contrôles

Le questionnaire se poursuit avec les actions de contrôle. "Des forces de police ou de gendarmerie devraient-elles se spécialiser dans la lutte contre la délinquance liée à l’alcool ?" "Pensez-vous que la fréquence des contrôles routiers est suffisante ?" "Un contrôle régulier et aléatoire de l'alcoolémie de tout salarié du secteur privé ou agent public devrait-il être rendu obligatoire ?" "La production locale d’alcool doit-elle être soumise aux mêmes règles fiscales que les alcools importés ?"

La répression

Le dernier thème explore les actions répressives. Parmi les questions posées, "faut-il sanctionner pénalement les parents d’enfants ou adolescents mineurs ayant commis des infractions liées à l’alcool ?" "Suspendre ou supprimer [leurs] allocations familiales ?" "Faut-il que la justice puisse interdire à un individu condamné pour des délits commis en état d’ébriété de pouvoir acheter de l’alcool ?" Et ce dernier exemple, parmi bien d'autres, "un fichier des délinquants liés à la consommation excessive d’alcool devrait-il être créé ?"