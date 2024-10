Quand des lycéens de Petro-Attiti passent les vacances d'octobre à Touho pour utiliser des plateaux techniques

Ces jeunes habitants du Grand Nouméa ont commencé leur année scolaire à Petro-Attiti. Mais pendant les vacances d’octobre, ils ont passé des épreuves pratiques qui valent pour le bac… à Touho ! Entre-temps, les émeutes de la mi-mai ont frappé la Nouvelle-Calédonie. En particulier le quartier de Rivière-Salée, à Nouméa, et son lycée professionnel qui a été vandalisé et incendié par endroits.

Peu à peu, les effectifs ont été dispersés entre plusieurs établissements scolaires. Faute de locaux techniques adaptés, c'est à l'autre bout de la Grande terre qu'une vingtaine d'élèves de terminale ont dû partir pour valider leurs compétences, au lycée professionnel Augustin-Ty. La note sera prise en compte pour leur bac pro, qui touche aux métiers du froid et du conditionnement d’air. Les résultats sont attendus à partir du 11 décembre.

Sollicité par le vice-rectorat, le proviseur du lycée pro de Touho a mis ses installations à disposition. Avec “deux surveillants d’internat pour accompagner les élèves tous les soirs, un personnel de cuisine pour chaque repas et une femme de ménage pour l’entretien des locaux”, précise Richard Mouchel.

Si on n’était pas montés ici, on n’aurait pas eu accès aux plateaux techniques. On n’aurait, clairement, pas pu faire faire les épreuves aux élèves. Donc, ils n’auraient pas pu prétendre à avoir leur diplôme.