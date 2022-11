Qui a des (vieilles) pièces ?

En mars dernier, une opération solidaire était lancée pour récolter les anciennes pièces de monnaie en Nouvelle-Calédonie. Une initiative portée par le Secours catholique, l’Ordre de Malte et l’Institut d’émission d’Outre-mer. N’ayant pas eu le succès escompté, elle est prolongée jusqu’au 15 décembre.

Alix Madec (Françoise Tromeur) •

Au 30 novembre, fini d'utiliser les anciennes pièces de monnaie. Puisqu’elles ne seront bientôt plus en circulation, pourquoi ne pas les récolter pour la bonne cause ? C’est l’idée à l’origine d’une opération portée par le Secours catholique, l’Ordre de Malte et l’IEOM, Institut d’émission d’Outre-mer. Elle ciblait 211 écoles calédoniennes, soit 544 classes de CM1 et CM2, pour venir en aide aux associations d’aide aux personnes âgées et à leurs aidants. Mais l’initiative n’a pas rencontré le succès escompté.

Le premier bilan, c’est un échec, une grande déception. Même pas 10 % des écoles ont participé. Le but était d’aider les personne âgées et les aidants. Yann Carpentier, président de l’Ordre de Malte en Nouvelle-Calédonie

Seuls 23 établissements scolaires sur 211 ont décliné l’idée. Au total, moins d’un million de francs CFP de récolté, ce qui ne couvre pas les frais de mise en place. Mais l’idée joue les prolongations : vos anciennes pièces peuvent être déposées pour ce faire à l’OPT, jusqu’au 15 décembre.