Rappel : la baignade au trou bleu de Yaté est interdite toute l'année

Les beaux jours reviennent, et en pleines vacances scolaires, Enercal rappelle que l'accès et la baignade sont interdites en aval du barrage de Yaté.

Luigi Wahmereungo-Palmieri (Julien Mazzoni) •

En pleine période de vacances scolaires, avec le retour des beaux jours, entre coup de pêche et coup de chasse, une des activités préférées des Calédoniens, même s’il fait encore frais, c'est d'aller au bord des rivières.

Mais il faut rappeler que certains endroits peuvent être très dangereux. C’est le cas pour le trou bleu de Yaté, situé en aval du barrage. Même si la fréquentation des berges et la baignade, du barrage jusqu’au pont d’Unia sont interdites par un arrêté du gouvernement depuis 1996, Calédoniens et touristes ne respectent pas toujours cette réglementation. Le danger est pourtant bien réel. En février 2022, deux jeunes femmes de 22 ans et une enfant de 8 ans étaient portées disparues. Elles avaient été emportées par le torrent après un lâcher d'eau du barrage.

Les bons comportements à adopter

Quels sont les bons comportements à adopter si vous vous promenez des environs du barrage ?

Malgré les moyens déployés par Enercal pour assurer la sécurité des visiteurs avec l'installation de sirènes et de panneaux répartis dans toute la zone, le barrage reste malgré tout un endroit encore bien trop fréquenté.

Il est important de rappeler qu’un lâcher d’eau peut arriver à n'importe quel moment et que celui-ci dure en moyenne sept minutes.

Trois cycles de sirènes

Si cela se produit, les sirènes se déclenchent à travers trois cycles. Un cycle d’une minute composé de quatre répétitions de 15 secondes suivie d'un cycle de cinq minutes de silence puis, enfin, d'un cycle d’une minute composé de 4 quatre répétitions de 15 secondes.

Un essai du système d'alarme est effectué un fois par trimestre, le premier mercredi des mois de mars, juin, septembre et décembre, à 12h15.

Respecter l'interdiction

Autre danger potentiel : la rupture du barrage. Dans ce cas-là, les sirènes ne s'arrêteront pas jusqu'à la fin de l'alerte. Dans les deux cas, il faut gagner un endroit en hauteur, préférablement l'un des six points de rassemblements indiqués aux alentours du barrage, si vous vous trouvez dans le périmètre à ce moment-là.

Mais la méthode la plus sécuritaire c’est évidemment de respecter l’interdiction de la baignade et de la fréquentation des berges du barrage.