Rentrée scolaire 2023. Le vice-recteur Erick Roser fixe le cap : "Nous devons nous mobiliser sur la maîtrise des mathématiques"

Invité de la matinale radio, ce lundi 13 février, le vice-recteur et directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie est revenu sur les priorités de l’année 2023 dans le second degré. Parmi lesquelles la maîtrise des fondamentaux en mathématiques et en français, mais aussi la lutte contre le décrochage scolaire et le harcèlement scolaire.

Sheïma Riahi •

63 800 élèves, de la maternelle au lycée, font leur rentrée cette semaine. Des effectifs en baisse par rapport à la rentrée 2022, soit - 1,9% dans le premier degré et - 1,4% dans le second degré. "La raison est avant tout démographique", explique le vice-recteur. "Il y a eu moins de naissances en Nouvelle-Calédonie, avec des prévisions d’ici 2030 d’environ 4 000 élèves en moins dans les écoles maternelle et primaire et 1000 en moins dans les collèges", poursuit Erick Roser. L'adaptation de la carte scolaire sur l'ensemble du territoire est donc envisagée. Une réunion avec les membres de l’enseignement privé, du vice-rectorat et du gouvernement est d’ailleurs prévue le 21 février.

Mettre l’accent sur le français et les mathématiques

Dans le secondaire, comme dans le premier degré, la prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme est une priorité "absolue", souligne-t-il. Pour exemple, un élève calédonien sur deux ne maîtrise pas les bases du calcul à son entrée au collège. L’enjeu est donc d’apporter des réponses satisfaisantes en nommant des référents dans chaque collège et lycée. "Ils auront pour mission de coordonner les actions de repérage et de remédiation ainsi que le suivi des élèves en difficulté en français et en mathématiques". Pour le vice-recteur, l’objectif est de "donner à chaque élève les moyens d’être de plus en plus autonome dans l’accès aux connaissances et aux compétences".

L’apprentissage en alternance dans les lycées publics

C’est l’une des nouveautés de cette rentrée scolaire : la mise en place de formations par alternance dans les lycées publics de Nouvelle-Calédonie. L’objectif est double, pour le vice-rectorat : "favoriser la mixité des parcours et des publics en permettant à des élèves/étudiants sous voie scolaire et des salariés ayant le statut d’alternant d’être accueillis dans des classes, afin de veiller plus efficacement à la réduction du décrochage scolaire". Une première section d’alternance s’ouvre au lycée Dick-Ukeiwë, à Dumbéa. La formation vise l’obtention du BTS services informatiques aux organisations.

