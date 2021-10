Rentrée scolaire annoncée : à la recherche de masques pour enfant

La vice-présidente du gouvernement le disait en évoquant la future rentrée scolaire : "Du CP au CM2, le masque est obligatoire pour tous." Même chose en collège ou en lycée, et ce sont les familles qui devront les fournir. Autant dire que l'annonce d’Isabelle Champmoreau a fait son effet.

Le soir-même, lundi 4 octobre, de nombreux parents se demandaient sur les réseaux sociaux où trouver des masques taille enfant, adaptés à leur petit visage. Mardi à la mi-journée, direction une pharmacie de la Vallée-des-Colons : il n’y a déjà plus de stock. La pharmacienne a même commencé à noter des noms, pour rappeler sa clientèle quand elle en recevra. Elle explique comment ça marche.

Il y a eu une petite ruée sur les masques pour les enfants, on est en rupture de masques chirurgicaux pour le moment. Sachant que notre stock dépend du stock des grossistes et que ça va arriver, on espère, courant de la semaine prochaine.

Aurore, pharmacienne à Nouméa