Rugby : les jeunes espoirs calédoniens poursuivent leur rêve malgré la crise

En dépit de conditions défavorables, les jeunes pousses du rugby calédonien continuent de pratiquer leur passion. Une manière, pour certains, de ne pas perdre la main, avant un départ vers l'élite, dans l'Hexagone.

Un arrêté impose la fermeture des infrastructures sportives en raison de la crise actuelle. Pourtant, à Dumbéa, un petit groupe s’entraîne malgré tout, sur la pelouse du stade Rocky-Vaïtanaki. Ce sont les parents qui prennent la responsabilité de laisser leurs enfants jouer. Ils le font notamment pour offrir une opposition à un jeune joueur de dix-sept ans.

Destination, la Section paloise

Taimana Ah Scha se prépare à rejoindre la Section paloise. Un club réputé du Top 14 avec lequel il s'est récemment engagé pour trois ans.

C'est une grande fierté, pour moi, et c’est maintenant que ça commence. J’espère que la Section paloise va m’amener en équipe de France. Taimana Ah Scha

Un grand joueur

Après s’être essayé à la boxe, au judo et à la natation, Taimana a choisi le rugby. Deux ans de pratique au RC Mont-Dore, puis trois autres à l’URC Dumbéa. Son profil : celui d’un deuxième ligne mobile et de grande taille, puisqu'il mesure 1m98. "Il faut que je bosse mon contact. Comme je suis grand, je dois plus me baisser. Sinon, mes qualités, c’est les touches et les mêlées."

Un partenariat pour des jeunes mieux préparés

En avril, Dumbéa a noué un partenariat d'un genre nouveau, avec la Section paloise. Cette dernière a créé une infrastructure en Nouvelle-Calédonie, pour préparer des jeunes de treize à dix-sept ans à rejoindre son centre de formation. Taimana, premier à partir, jouera avec les moins de dix-huit ans en catégorie Crabos. Il aura du temps de jeu possible en deuxième ou troisième ligne, au niveau régional 1.

Ça donne une garantie qu’il pourra jouer. Après, il faut qu’il comble la différence de niveau. Depuis trois semaines, il a un programme précis sur les déplacements, le contact et la touche. Taofifenua Falatea, éducateur de la Section paloise

Sefo Siega observe les préparatifs avec optimisme.

J’ai eu la chance de côtoyer un peu le haut-niveau. Lui franchement, il a les capacités pour réussir. Je trouve qu’il est très sérieux. C’est du sérieux, et du travail. Sefo Siega, ancien international français de rugby à 7

À quand la reprise ?

Décollage dans quelques jours, pour ce joueur. L’URCD, de son côté, espère pouvoir relancer officiellement l’activité rugby dès que possible. Son club-house a été visité. Des équipements et des maillots, volés. Mais l’envie est toujours là.

On va essayer de reconstruire autour des valeurs du sport. On espère que l’amitié sportive sera au-dessus des tensions. Frederick Hervouet, vice-président de l'URC Dumbéa

Une reprise des entraînements après la rentrée scolaire est espérée. D’autant que d’autres joueurs de l’URCD pourraient s’envoler vers l'Hexagone.

Un reportage de Martin Charmasson et Christian Favennec