Saint-Vincent-de-Paul : continuer malgré l’incendie

Coralie Cochin, Alix Madec, Thérèse Waïa et Patrick Nicar (CM) •

Une camionnette carbonisée, du linge brûlé et des piles de livres noyés pendant l’intervention des pompiers, l’association n’a pas encore fait un état des lieux précis. Mais elle sait déjà qu’elle peut tirer un trait sur le matériel entreposé dans son dock.Aujourd’hui, elle tente de sortir la tête de l’eau et lance un appel aux bénévoles et à certains types de dons.« Les étagères, tous les box qu’il va falloir remplacer… Si toutefois il y avait des sociétés qui avaient envie de nous aider » explique Marie-France Michel, sa présidente. « Et puis les jouets, c’est Noël. Du linge de maison aussi… »A cette période de l’année, près d’une centaine de familles sont aidées par l’association aussi bien pour les dons alimentaires que pour les jouets de Noël.La solidarité se manifeste déjà. Associations, instances gouvernementales, tous ont été bouleversés par ce tragique sinistre.« Les anciens bénévoles reviennent, les associations comme la Croix rouge ou le Secours catholique, l’association du handicap qui propose de nous aider aussi » raconte Marie-France Michel. « On va se mettre en route. On ne peut pas pleurer sur notre situation ».Un premier geste a été fait par des chefs d'entreprise calédoniens, qui proposent des docks à la société pour les trois prochains mois.De leur côté le gouvernement, la province et la mairie se sont également engagés à venir en aide aux bénévoles, une fois l'état des lieux établi.A Ducos, des solutions sont en train de se mettre en place temporairement pour recevoir les dons, les trier et les proposer à la vente à petits prix.« On s’organise pour commencer à penser à demain. Ce dock à Ducos va nous permettre de stocker certains dons pour proposer une sélection d’objets divers pour une brocante » indique Delphine Sfeir, gestionnaire de Saint-Vincent-de-Paul. « Ça va nous demander un petit peu de temps, mais grâce à des prêts de docks transitoires, on va pouvoir accueillir encore des clients et ne pas dire non quand on veut nous faire un don ».Le dock est situé au 11 rue Georges Claude à Ducos. Il sera ouvert au public ce mardi de 8 h 30 à 16 h, ainsi que les jeudis, très prochainement.Si vous souhaitez venir en aide à l’association en dons numéraires, Saint-Vincent-de-Paul vient de lancer une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi.