Saint-Vincent-de-Paul réouvre ses portes dans un nouvel espace à Ducos

La Société Saint-Vincent-de-Paul a désormais un dock provisoire. Plus d’un mois après l’incendie de ses installations de Doniambo, l’association caritative a ouvert ce samedi ses locaux de Ducos au public pour une matinée brocante.

Chineurs professionnels

Un appel à la générosité

C'est la reprise de l'activité pour les bénévoles de l'association dans un nouvel espace et avec des dons qui affluent de tous les côtés ; c'est l’occasion notamment de renouer les liens avec les habitués. "Dans les grandes surfaces, c'est trop cher alors que ici, on trouve des affaires avec des prix convenables pour la famille, des tables, des bureaux, des lits" confie Yorick Hiandondimaat, un client.Les marchandises apportées par les généreux donateurs doivent être triées dans le dock avant leur mise en exposition pour la vente, des articles qu'il faut estimer pour les proposer à un prix accessible à tous. "On va chercher les prix sur internet et on divise par deux et demi" explique Martine Boisgontier, bénévole à l'association.Une brocante, signe de bonnes affaires à petits prix. Dans les allées, les participants, enfants et parents scrutent les meubles, la vaisselle, les vêtements et les livres. "J'ai craqué sur une sculpture, qui représente pour moi le cagou, la feuille de tarot et le cerf" confie Monique, une habituée des brocantes. C'est un coup de cœur qui lui donne de l’éclat dans les yeux.L’ouverture à Ducos des installations de l’association caritative est pour elle, un signe de renouveau; elle qui a grandement été affectée par l’incendie fin novembre des locaux de Doniambo."Je suis venue là parce que c'était tellement important pour soutenir tous ces bénévoles. Ça a été tellement dur; quand ça touche les plus démunis, on est encore plus sensible et puis on fait aussi beaucoup de rencontres" raconte Monique.Nouveau départ pour l'association mais pour seulementdans l'espace situé à Ducos. Il faut déjà penser à un prochain dock, spacieux et abordable, car aujourd'hui, les responsables de Saint-Vincent-de-Paul aimeraient regrouper en un seul lieu, le siège de l'association et le dépôt-vente."On entrepose aussi tout ce qui est dons, pour les personnes en très grande difficulté et là il faut vraiment avoir la place escomptée" explique Marie-France Michel, la présidente de l'association caritative.Pour elle, c'est l’occasion de lancer un appel aux généreux donateurs. "Je sais qu'il y a des docks qui sont vides. Il faut qu'ils soient bien situés pour que les personnes puissent nous voir. Messieurs les entrepreneurs, Messieurs les propriétaires de docks qui ne font peut-être rien ou qui ne sont pas loués, essayez de penser à nous"Avant le jour du déménagement, les visiteurs auront du temps pour chiner dans les moindres recoins des allées et trouver à coup sûr l’objet de leurs rêves. Ce samedi, plusieurs familles ont trouvé de quoi s'équiper à petits prix ; la chaîne de la solidarité est relancée.