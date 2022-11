Sécurité : un Calédonien sur quatre est armé

Alors qu'une opération d'abandon simplifiée des armes a lieu en ce moment en Nouvelle-Calédonie, NC la 1ère fait un état des lieux des armes en circulation. On en dénombre tout de même près de 64 000, soit un habitant sur quatre qui est propriétaire d'une arme à feu.

Pour inciter les habitants de Nouvelle-Calédonie à respecter la réglementation, l’Etat met en place depuis le 25 novembre une opération "d’abandon simplifiée des armes"."Parfois, les gens détiennent des armes de façon illégale mais sans forcément le savoir. Sur 64 000 armes, on peut considérer qu'il y en a autant, voir un peu plus, qui sont détenues illégalement", explique Julien Pailhere, directeur de cabinet du Haut-Commissariat de NC.

En effet, un habitant sur quatre est propriétaire d’une arme à feu, soit 64 000 armes déclarées. L’achat d’une arme à feu n’est pas un acte anodin car les usagers doivent se conformer à la réglementation. Cependant, 64 000 à 128 000 armes restent non recensées et illégales, selon les chiffres du Haut Commissariat de Nouvelle-Calédonie. Un chiffre important au regard du nombre d'habitants sur le territoire (272 000).

Dès l’année prochaine, les propriétaires d’armes devront s’enregistrer via Internet et déclarer leur équipement sur le système d’information sur les armes (SIA). Une étape obligée qui aidera à la traçabilité des armements et renforcera le rôle du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (Finiada).

La majorité des armes utilisées pour la chasse et le tir sportif

En Nouvelle-Calédonie, la majorité des armes en circulation est utilisée pour le tir sportif et la chasse. La Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie compte 4 500 adhérents dont 3 000 qui ont suivis des formations pour diminuer les risques d’accident.

Ce sont des armes qui servent pour tuer, il faut les manipuler avec précaution, avec des règles Pierre Aubé, Président de la Fédération de la faune et de la chasse de NC.

A ce jour, au tribunal, les affaires en relation avec des armes à feu ne sont pas majoritaires. Mais les chiffres n’encouragent pas à l’optimisme.