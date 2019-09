Le tribunal correctionnel a rendu son délibéré ce mardi matin dans le procès du jeune homme de 19 ans qui avait frappé à coups de poings un conducteur de bus Carsud. C’était le 8 août dernier à l’arrêt de bus de Kenu In en face du fast food. Le chauffeur lui avait demandé à plusieurs reprises de baisser le son de sa musique. Le passager violent a été condamné à six mois de prison ferme et six mois avec sursis mise à l’épreuve accompagnée de l’obligation de travailler et d’indemniser la victime.