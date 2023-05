Téléthon 2022 : la solidarité des Calédoniens se confirme

L’AFM Nouvelle-Calédonie a dévoilé le bilan définitif de l’opération qui s’est déroulée en décembre dernier. Près de 10 millions CFP ont été recueillis.

Caroline Moureaux •

Robert Racapé, le coordinateur de l’AFM Téléthon en Nouvelle-Calédonie, est satisfait. Les Calédoniens ont une nouvelle fois prouvé qu’on pouvait compter sur eux. Le bilan du Téléthon 2022 s’élève en Nouvelle-Calédonie à 9 980 833 francs CFP. Un résultat équivalent à celui de l’an dernier.

"Compte-tenu de la situation économique et des difficultés que les gens peuvent rencontrer actuellement, nous sommes très satisfaits de ce résultat" indique Robert Racapé, invité du journal radio de Malia Noukouan ce matin.

Des promesses concrétisées

Outre les opérations spéciales organisées dans le cadre du Téléthon, comme notamment la "grande traversée" des pompiers, ce sont les promesses de dons au 3637 qui permettent de récolter des fonds.

Cette année, sur les 200 promesses enregistrées par ce biais, 193 se sont concrétisées, "pour une somme supérieure à celle promise" souligne Robert Racapé. "Et on sait que pour les 7 qui pouvaient manquer, ce sont des gens qui ont ou envoyé leurs dons en Métropole, ou payé par internet".

La recherche sur les médicaments géniques

Les fonds récoltés vont servir à la recherche sur les médicaments de thérapie génique, qui sont développés par le laboratoire Généthon créé par l’AFM, qui sont testés "sur des dizaines de malades actuellement, et qui concernent des maladies rares du muscle, du sang, du système immunitaire ou de la vision".

En Nouvelle-Calédonie, entre 80 et 100 personnes seraient atteintes par des maladies rares. Sans compter les maladies musculaires plus courantes et les handicaps qui ne sont pas déclarés.

Des retours en Nouvelle-Calédonie

L’AFM l’assure, une partie des fonds récoltés revient également directement en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, cette année, l’association a pu participer à hauteur de 1,6 million (soit 16 % des dons) au complément de financement d’un fauteuil électrique pour un jeune handicapé du pays. Il fallait remplacer son fauteuil précédent qui datait de cinq ans, et qui avait aussi été financé par le Téléthon. Ce jeune a reçu ce mardi 23 mai son nouvel équipement, adapté à sa morphologie et à ses besoins pour pouvoir poursuivre ses études avec plus d’autonomie et de confort.

Préparer le prochain Téléthon

L’AFM NC va maintenant s’atteler à préparer la 29ème édition du Téléthon qui se déroulera les 9 et 10 décembre prochains. Elle va pour cela tenter une nouvelle fois de mobiliser les associations, les clubs sportifs, les municipalités et la population en général autour de ce grand rendez-vous de la solidarité.

"On va leur parler du Téléthon, des résultats qu’on a pu avoir, des avancées que ça apporte, et les mobiliser pour que les 9 et 10 décembre, nous soyons encore au résultat de ce que nous pouvons attendre pour la Nouvelle-Calédonie, qui se place très bien compte-tenu du nombre d’habitants par rapport à l’Outre-mer" explique Robert Racapé.