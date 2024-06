TEMOIGNAGES. Violences en Nouvelle-Calédonie : le quotidien monotone et bouleversé des étudiants de l'université de Nouville

À l'université de Nouvelle-Calédonie, les étudiants ont vu leur quotidien basculer en raison de la crise qui paralyse le pays. Certains sont restés au campus de Nouville, à Nouméa, souvent par nécessité. Depuis plus d'un mois, ils s'occupent comme ils peuvent. Rencontre.

Depuis plus d'un mois, le quotidien des étudiants restés sur le campus de Nouville est assez monotone. Ils tentent de s'occuper et de réviser. Ils sont une quarantaine à être restés vivre sur le campus de Nouméa.

"On révise comme on peut, parfois on perd la motivation et on essaye de tenir. Là, la bibliothèque universitaire vient de réouvrir, c'est un vrai plus, on peut se concerter en groupe, prendre une salle pour réviser", explique Jazz Cronsteadt, étudiant.

Pour certains, les difficultés financières sont réelles. "C'est difficile pour ceux qui ne touchent que la bourse. Dans mon cas, ça va, comme je travaillais durant la période où c'était tranquille, j'ai pu économiser et je vis sur ça", continue Jazz.

Un colis alimentaire

De son côté, Nymphea Nedenon, originaire de Canala, a choisi de rester sur le campus car elle travaille à mi-temps. Son fils de 6 ans est resté à Canala avec sa famille. Ce mercredi 26 juin, elle a reçu un colis rempli d'aliments. "Ma mère essaye de m'aider et de m'envoyer à manger assez souvent mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui se déplacent entre Nouméa et Canala, c'est un peu compliqué", explique la jeune femme de 29 ans.

Irving Guillaume, lui, ne sait pas comment envisager l'avenir : " Ça devient difficile, je devais avoir des tests médicaux pour un aménagement d'emploi du temps. Mais à cause de ce qui se passe, je n'ai pas pu aller au Médipôle et c'est assez déprimant car je ne sais plus trop où en j'en suis au niveau de mes études. "

Il est prévu que le campus de Nouville rouvre ses portes le 1er juillet.