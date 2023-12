Tempêtes sur la côte Est de l'Australie : le bilan des victimes passe à neuf personnes tuées

Partager :

Sur la côte Est de l'Australie, les secouristes poursuivaient ce mercredi la recherche de disparus et plus de 80 000 foyers restaient privés de courant. Au moins neuf personnes ont été tuées, dans les états du Queensland et du Victoria, touchés par des orages et des vents violents.

Françoise Tromeur avec AFP et médias •

MISE A JOUR DE 16H30 Dramatique période de fêtes, sur la côte Est de l'Australie. Mercredi 27 décembre, le décompte des victimes atteignait le nombre de neuf tués, après les tempêtes qui ont marqué Noël et le jour d'après, le Boxing day. >> Notre premier article sur le sujet à retrouver ici Une enfant de neuf ans en fait partie. La petite fille a été emportée par l'écoulement des eaux pluviales à Rochedale, dans la banlieue de Brisbane. Les habitants décédés sont en effet localisées dans les états du Queensland et du Victoria, secoués depuis lundi par des orages et des vents violents qui ont provoqué chutes d'arbre et crues soudaines. Naufrage vers Brisbane Un bateau à moteur qui transportait onze passagers a chaviré près de Green island, dans Moreton bay, à l'entrée de Brisbane. Le naufrage a provoqué la mort par noyade de trois hommes, a indiqué la police, âgés de 48, 59 et 69 ans. Happées "Les dernières vingt-quatre heures ont été tragiques en raison de la météo", a déclaré aux journalistes Katarina Carroll, cheffe de la police du Queensland. Alors que les secouristes se montraient très inquiets au sujet d'une quadragénaire, elle a été retrouvée morte, ce mercredi, après avoir été aspirée la veille par une bouche de drainage, dans la petite ville de Gympie. Des deux autres femmes happées avec elle, une a survécu, et l'autre est décédée. Les médias australiens évoquent aussi cette dame retrouvée morte dans l'Est du Victoria, à Buchan, région du Gippsland, où une inondation a balayé un terrain de camping. Prudence de rigueur Alors que le nettoyage bat son plein, le Queensland reste soumis au risque d'orages "dangereux", d'inondations posant "un danger de mort", de grêlons "géants" et de rafales de vent "destructrices", a prévenu la météo australienne. Mercredi, à 15h15, le fournisseur régional d'électricité Energex comptait encore 85 353 abonnés affectés par les coupures de courant dans le Sud du Queensland (détail en anglais ici). "À quel point la tempête était forte? Suffisamment pour détruire plusieurs poteaux en béton supportant des lignes à haute tension", a décrit l'entreprise sur les réseaux sociaux.

