Un 1er mai qui s'annonce très politique

Tous les 1ers mai donnent lieu à une manifestation à l’occasion de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. La tradition est respectée en Nouvelle-Calédonie. Cette année encore, l’USTKE prévoit de manifester dans les rues de Nouméa sous le signe de l’unité, dans un contexte politique tendu marqué par la réforme constitutionnelle. À ce titre, le syndicat sera soutenu par le FLNKS.

L’an dernier, l’USTKE avait rassemblé quelques centaines de personnes. Au-delà de la tradition, les manifestants avaient rendu hommage à Louis Kotra Uregei, fondateur du Syndicat des travailleurs kanak, décédé le 20 octobre 2022.

Cette année, pas d’hommage, mais un appel à participation pour "marquer notre volonté permanente d’émancipation des travailleuses et travailleurs et également pour réaffirmer la ténacité du peuple Kanak et des citoyens calédoniens pour l’accession du pays à la pleine souveraineté". La question du dégel du corps électoral est au centre de la mobilisation. Jean Fidel Malalua, le 2e vice-président de l’USTKE explique également que la crise du Nickel ne sera pas oubliée.

Dans un communiqué, l’Union Calédonienne précise que la CCAT se joindra à la manifestation, "l’emploi local" étant "un acquis de l’Accord De Nouméa". Le FLNKS relaie également l'appel. La marche débutera à 9h00, à Vallée du Tir.

Jour de repos pour l’USOENC

L’USOENC, l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, préfère laisser ses adhérents et sympathisants se reposer.