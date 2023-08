Une consultation publique pour la barrière anti-requin de la Baie des Citrons

Depuis le 17 juillet et jusqu'au 7 août prochain, il est possible de donner son avis sur la mise en place de la barrière anti-requin à la Baie des Citrons, à Nouméa. Un projet qui pourrait être opérationnel pour les prochaines grandes vacances.

Titouan Moal •

Une barrière de protection en anneaux en acier inoxydable, permanente, semi-rigide et non maillante d'une longueur de 758 mètres : c'est ce qui a été choisi par la mairie de Nouméa pour protéger les baigneurs de la capitale d'éventuelles attaques de requin. Un dispositif qui devrait être opérationnel pour la période de grandes vacances scolaires 2023/2024. Plus d'informations ici.

Faire entendre sa voix

Et pour que la population puisse en savoir plus et donner son avis, une enquête publique a été ouverte, le 17 juillet dernier pour une durée de vingt-deux jours. À la mairie de Nouméa, annexe Ferry, il est notamment possible de rencontrer, certains jours, Isabelle Faisant, ingénieur en environnement, sécurité et risques, en qualité de commissaire enquêtrice.

Début juin, une enveloppe de 100 millions avait également été allouée pour la mise en place d'un filet anti-requins au large de l'Anse-Vata.