Vanuatu : "Il y a encore des besoins en alimentation et en eau potable", indique le général Valéry Putz

Invité de la matinale radio, ce lundi 13 mars, le général Valéry Putz a fait le point sur les missions et l’aide humanitaire des FANC au Vanuatu, après le passage des cyclones Judy et Kevin. Les Forces armées de Nouvelle-Calédonie se trouvent sur place depuis une douzaine de jours.

Sheïma Riahi •

Durement touché par un séisme et deux cyclones au cours des quinze derniers jours, le Vanuatu peut compter sur l’aide internationale. En coordination avec le haut-commissariat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les forces armées ont acheminé un détachement du régiment d'infanterie de marine du Pacifique et de la sécurité civile, à bord du D'Entrecasteaux. 80 militaires au total ont été déployés sur l’archipel.

Car les dégâts sur place sont considérables. Plus d’eau, ni d’électricité, par endroit. "Il y a encore des besoins en alimentation et en eau potable un peu partout. La coordination est l’un des points clé de cette opération", a indiqué le général Valéry Putz. D’abord avec les autorités vanuataises, mais aussi avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. "En ce moment, le D’Entrecasteaux apporte de l’aide vers Epi et vers Tangoa, comme ce fut le cas vers l’île de Tanna la semaine dernière."

Aide aux populations

Au Vanuatu, 150 000 personnes auraient été touchées par ces cyclones. "La réaction internationale permet d’exprimer une solidarité régionale. Toute l’aide apportée est directement délivrée aux populations dans le besoin." Dans cet archipel, qui comprend 83 îles pour la plupart d’origine volcanique, "il s’agit de distribuer l’aide en essayant de la répartir au mieux car les besoins ne sont pas les mêmes d’une île à l’autre. Ça demande donc, de la part des autorités d’avoir une connaissance aussi fine et aussi rapide que possible, ce qui n’est pas le plus petit des challenges quand on sait que les moyens de communication peuvent être affectés par les conséquences des cyclones", a fait savoir le commandant supérieur des Forces armées en Nouvelle-Calédonie.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande en soutien

Les missions d’urgences menées actuellement au Vanuatu ont été mises en œuvre en coordination avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit de coopération régionale dans le cadre du dispositif diplomatique FRANZ (pour France, Australie et Nouvelle-Zélande). "Cela permet d’échanger de l’information au niveau diplomatique sur les besoins, d’affiner la réponse aux besoins, de savoir lequel des trois pays est en mesure d’apporter tel ou tel type d’aide. Et ça permet également, au niveau militaire, de se coordonner entre Etats-majors, c’est-à-dire entre Nouméa, Canberra et Wellington, et sur le terrain de pouvoir aussi se coordonner entre les différents détachements qui sont déployés."

