VIDÉO. Le Pikinini day célébré au Vanuatu

Les rues de Port-Vila étaient très animées ce lundi 24 juillet 2023. La capitale du Vanuatu, déjà en pleine effervescence pour le festival des arts mélanésiens, accueillait le Pikinini day, une journée consacrée aux enfants.

Myriam Ponet, Steeven Gnipate et Gaël Detcheverry (Sophie Boltz) •

Les rues de Port-Vila se sont animées d’une joie enfantine ce lundi. Chaque 24 juillet, des familles entières défilent au pas de charge pour fêter le Pikinini day. Une journée pour célébrer et promouvoir le bien-être de leurs enfants. Objectif : permettre aux familles de passer du temps de qualité avec leur enfant. Elles peuvent ainsi participer à des parades, à des concerts et autres célébrations.

Le Pikinini day a été mis en place au lendemain de l’indépendance du Vanuatu pour lutter contre les violences faites aux enfants. Une corde relie le Premier ministre à un garçon, ce qui symbolise l’engagement du pays envers les tout-petits. La fête a revêtu une importance particulière cette année, le Vanuatu accueillant le festival des arts mélanésiens, du 19 au 30 juillet.

Une politique de protection de l'enfance

"Le Vanuatu a élaboré une politique de protection de l’enfance pour créer un environnement où les enfants se sentiront en sécurité et protégés de toute forme d’abus, d’exploitation ou de négligence et de violences", déclare Ishmael Kalsakau, Premier ministre du Vanuatu.

Une fillette, nommée Eva, est fière d’avoir été désignée pour lire un discours sur scène. "C’est pour célébrer notre jeunesse, indique-t-elle. Nous sommes prêts à grandir et nous sommes là pour construire un futur pour notre pays".

Apprendre et s'amuser

Pour les enfants, cette journée annuelle est l’occasion d’apprendre et de s’amuser. La comédienne calédonienne Marie-Blaise Pimbe, partage son art du tressage. " On laisse un peu les enfants à part dans la société, estime-t-elle. On n’a pas leur fête à part ici au Vanuatu. Ici, les délégations des enfants ont des prestations pour le festival. C’est bien. Ça les rend heureux d’avoir leur journée à eux.

La prestation de la star vanuataise, Vanessa Quai, a clôturé la cérémonie. Les sourires des enfants et les liens tissés ont formé un tableau vivant des cultures qui peuplent le Vanuatu. Ces moments de partage et d’échange resteront gravés dans les mémoires des participants de ce festival.