Visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie : les entretiens avec les formations politiques commencent au haut-commissariat, à suivre dans notre direct

Jour 2 en Nouvelle-Calédonie, et toujours à Nouméa, pour le ministre de l’Intérieur et son ministre délégué aux Outre-mer. Au programme ce mardi 29 novembre, après avoir rencontré la présidente de la province Sud, une longue série d’entretiens au haut-commissariat, aussi bien avec les loyalistes que les indépendantistes. Une journée à enjeu à suivre dans ce direct numérique.

Rédactions de NC la 1ère et Françoise Tromeur •

[10H36] Journée de lundi pour le reste marquée par des rendez-vous symboliques, consensuels autant qu'incontournables : dépôt de gerbe au monument aux morts place Bir-Hakeim, geste au sénat coutumier, accueil au gouvernement local. Pas d'annonce mais des déclarations qui posent le cadre du séjour. A retrouver en résumé ici, ou en longueur là dans notre direct d'hier.



[10h33] Pas de journalistes conviés, non plus, hier en fin de journée, au foyer Béthanie de Nouméa, pour une séquence dédiée aux victimes de violences intra-familiales.

[10h28] Nous nous efforcerons de relater le fil de la journée sur ce direct, sachant que tous les entretiens au haut-commissariat sont prévus sans médias. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que la présidente de la province Sud, Sonia Backès, a pris ce matin le petit-déjeuner à la Maison bleue avec Gérald Darmanin, Jean-François Carenco, le haussaire Patrice Faure ou encore le commissaire délégué à la République en province Sud. Pas de déclaration à l'issue de la rencontre.

[10h25] Le programme prévisionnel diffusé avant le début du séjour était celui-ci :

7h15, entretien avec Sonia Backès, en tant que présidente de la province Sud, à la Maison bleue.

9 heures, entretien avec le groupe des Loyalistes au Congrès, au haut-commissariat

10 heures, entretien avec le groupe Avenir en confiance au Congrès

11 heures, entretien avec le groupe Calédonie ensemble au Congrès

14h30, entretien avec le Palika

15h30, entretien avec l'Union progressiste en Mélanésie

16h30, entretien avec le groupe UC-FLNKS et nationalistes du Congrès

17h45, entretien avec l'Eveil océanien

20 heures, réception au haussariat, en présence de membres de la société civile.

[10h23] Bienvenue dans ce deuxième direct consacré à la visite de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Intérieur et son ministre délégué aux Outre-mer sont, on le rappelle, arrivés hier matin à Tontouta. Aujourd'hui, la visite entre dans le vif politique du sujet, sur fond d'avenir institutionnel à bâtir : les entretiens doivent se succéder toute la journée à la résidence du haut-commissaire, à Nouméa, avec les principaux partis et les groupes représentés au Congrès. Y compris les indépendantistes, cette fois.