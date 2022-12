Visite ministérielle : inauguration, comité des sages… suivez en direct le dernier jour de visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer était présent lors de l'inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie, sur la commune du Mont-Dore. Il a été accueilli par Sonia Backès, présidente de la Province Sud.

Sixième et dernier jour de visite officielle pour le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Au programme : l’inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Michel et un déjeuner avec le comité des sages avant de s'envoler vers l'Ile des Pins.

Rédaction de NC la 1ère avec Lizzie Carboni •

[11h10] En attendant le déjeuner avec le Comité des sages, petit retour sur la journée de vendredi. Le ministre était reçu au Congrès, où il a pu s'entretenir avec son président Roch Wamytan. [10h15] Un point sur la suite du programme de ce samedi : à midi, Gérald Darmanin doit déjeuner avec les membres du comité des sages, au haut-commissariat. Cet après-midi, il prendra la direction de l'Île des Pins, où il est attendu pour visiter le dispensaire de Vao. A noter qu'un groupe de travail sur les questions institutionnelles devait être lancé en fin de matinée, au haut-commissariat; le ministre a finalement annulé ce rendez-vous. Il l'a annoncé hier soir, dans notre édition spéciale : il souhaite "respecter la demande qui lui a été faite." [10h] Lors de son discours prononcé devant un parterre d'élus, Gérald Darmanin vient d'annoncer une augmentation des moyens humains et matériels pour les années à venir, avec notamment des brigades supplémentaires dans les territoires ruraux pour réduire les délais d'intervention; des moyens qui rentrent dans le cadre des crédits supplémentaires alloués à la sécurité au niveau national. [9h45] Bienvenue dans ce dernier direct consacré à la visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie. Pour sa dernière journée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est ce samedi matin, à la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Michel, au Mont-Dore. Mise à disposition depuis déjà quelques mois, la caserne a dévoilé sa plaque officielle ; et c'est le ministre lui-même qui en a eu les honneurs. A ses côtés, Eddie Lecourieux, le maire de la commune. Juste avant d'arriver à la caserne, Gérald Darmanin s'est rendu à la tribu de Saint-Louis, où il a pu échanger avec les habitants. Accompagné du maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, le ministre Gérald Darmanin s'est rendu à la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Michel. • ©Valentin Deleforterie / NC la 1ère

