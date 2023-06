Voiturettes, conduite accompagnée, ceinture : vers de nouvelles règles sur la route

Possibilité de rouler en voiturette à partir de 14 ans, obligation du port de la ceinture quel que soit le tonnage du véhicule... Dans sa lutte contre l'insécurité routière, le gouvernement prévoit de modifier plusieurs réglementations. Le point.

Les Calédoniens devraient bientôt pouvoir rouler en voiturette dès 14 ans, au lieu de 15 ans. C'est une proposition du gouvernement. Dans sa lutte contre l'insécurité routière, il envisage de modifier plusieurs textes relatifs à la réglementation routière. Dont celui sur l'âge légal pour obtenir le permis de conduire une voiturette.

La raison : "seule la conduite d'un cyclomoteur est accessible à 14 ans et ce type de véhicule comporte des risques", plus importants que les voiturettes, estime le gouvernement. Dans son projet de délibération, qui devra être adopté par le Congrès pour entrer en application, il souligne également la "première expérience de conduite" offerte par les voiturettes.

La conduite accompagnée à partir de 15 ans

Les jeunes pourront par ailleurs commencer la conduite accompagnée à partir de 15 ans, comme c’est le cas dans l’Hexagone depuis 2014. Aujourd'hui, ils doivent attendre leurs 16 ans. Si la réforme est adoptée, ils auront alors trois ans au lieu de deux pour effectuer les 3 000 km exigés par le dispositif. L’accompagnateur, de son côté, n'aura plus à avoir l'âge minimal de 28 ans mais il devra justifier de cinq ans de permis sans interruption de conduite. Au lieu de trois ans actuellement.

Autre changement : l'augmentation à trois ans de la limitation de vitesse imposée aux nouveaux titulaires du permis B (voiture et camionnette), sauf pour ceux qui sont passés par l'apprentissage.

Changement de règle pour le transport de marchandises

Côté poids lourds, il faudra avoir 21 ans et un an de permis B pour pouvoir passer le permis C, qui permet de conduire des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes. C'est déjà la règle pour les transports en commun.

Et pour les auto-écoles

Les moniteurs d’auto-école sont également concernés par le projet de délibération. Ils devront être âgés d’au moins 21 ans, au lieu de 20 ans actuellement, et titulaire du permis B depuis trois ans, au lieu de deux, pour accéder au titre professionnel. Les exploitants d'auto-école, eux, devront faire renouveler leur agrément tous les cinq ans.

Port de la ceinture, nombre de passagers : de nouvelles obligations

Autres nouvelles obligations : porter la ceinture "dès lors que le véhicule en est équipé et ce quel que soit le tonnage du véhicule" ; ne transporter qu'un passager par siège ; déclarer un véhicule détruit ou encore effectuer un examen médical pour se représenter aux épreuves du permis de conduire après une annulation. À noter au rayon des interdictions : rouler en cyclomoteur sur les pistes cyclables.

Retrouvez le reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel :