Zoom sur l’installation de l’unité covid militaire au médipôle

La scène a de quoi surprendre. Médecins, infirmiers et aides-soignants en tenue militaire dans notre hôpital. Impossible de distinguer leurs fonctions, puisque tous doivent prendre connaissance du matériel local et installer leurs propres appareils, arrivés hier sur le même vol.

Mes collègues sont en train de travailler sur des protocoles pour homogénéiser nos pratiques. Nous venons d’horizons et de fonctions différents, d'hôpitaux différents à travers toute la France (...) Nous faisons vraiment un travail sur les protocoles de service. On regarde ce qui a été fait et nous nous appuyons sur nos médecins militaires.

Laura, infirmière anesthésiste