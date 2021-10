Tontouta : l’arrivée des renforts supplémentaires par l’armée

Ce mercredi matin, est arrivée à la Tontouta l’aide supplémentaire de la métropole. Au total : 38 soignants et logisticiens du service de santé des armées et du régiment médical de l’armée de terre ont fait le déplacement. Martin Charmasson est ce matin à la Tontouta.

Martin Charmasson (AS) •

Ce sont des renforts supplémentaires de la métropole après ceux des personnels des agences régionales de santé et de la réserve sanitaire qui sont arrivés ce matin. Cette fois, il s’agit de 38 soignants et logisticiens du service de santé des armées et du régiment médical de l’armée de terre. Ils sont déployés dans le cadre de l’opération résilience qui a débuté il y a un an et demi avec la crise covid. Des missions logistiques et de soutien sanitaire. Ils ont été acceuillis par le Général Bordier, responsable du détachement.

©Martin Charmasson

5 lits de réanimation supplémentaires

En Nouvelle-Caledonie, ils vont être affectés au Centre hospitalier territorial. Ce module militaire, qui est équipé d’une tonne de matériel de pointe, va permettre de faire fonctionner 5 lits de réanimation supplémentaires.

Ces équipes arrivent dans un contexte qui s’améliore avec une légère baisse du nombre des patients contaminés par le Covid. Des services ont pu se réorganiser pour reprendre une activité un peu plus normale. En réanimation, 25 patients sont actuellement pris en charge sur un territoire ou le covid a causé 261 décès.