Attaque mortelle de molosses : que dit la loi ?

Que dit la loi ?

Responsabilité du propriétaire

Le chien, un animal basé sur une logique d’organisation sociale

4 clubs canins à Tahiti

Mourir en se faisant mordre par une meute de chiens reste un fait extrêmement rare, en Polynésie. La dernière affaire du genre remonte à juillet 2018. À Raiatea, dans la commune de Tevaitoa, une fillette de 18 mois est morte de blessures causées par le chien du voisin , un membre de la famille. Si les parents n’ont pas porté plainte, la justice s’est saisie de cette affaire. Les propriétaires avaient été condamnés à 24 mois de prison avec sursis et près de 10 millions Fcfp d’amende.Ce mardi 12 mai 2020, c’est une octogénaire qui décède à Pirae Ce triste fait divers est une nouvelle occasion de rappeler la règlementation en vigueur.Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes depuis 2008 . Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre. Mais force est de constater qu'elle n'est pas respectée.Les chiens de 1ère catégorie concernent. Ils sont assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (chiens communément appeléou encore les chiens de raceLes chiens de 2ème catégorie sont des. Ils sont reconnaissables par leurs caractéristiques morphologiques, dont le poids standard, ou à défaut le poids moyen, du mâle adulte est de. Sachez que le détenteur d'un chien inscrit sur cette liste des chiens susceptibles d'être dangereux doit remplir des conditions et accomplir des formalités.Pour ces chiens d’attaque et de défense,. De même que si vous avez étéinscrit au casier judicaire n°2.Les animaux, chiens ou chats, bien que les meilleurs amis de l’homme, peuvent également être la cause d’accidents, de blessures ou de dégâts. La loi est claire à ce niveau :, même s’il n’y a pas eu faute de ce dernier.C’est 3 fois plus puissant qu’un teckel par exemple, d’où l’importance pour les maîtres de redoubler d’attention.Les propriétaires des chiens qui ont causé la mort de l’octogénaire sont aujourd’hui poursuivis pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Maître Annabelle Roy-Cross a traité plusieurs affaires en lien avec des animaux, et particulièrement des chiens. Leur défense sera compliquée. « Tout dépend des circonstances. Il faut savoir si c’était des chiens qui étaient d’habitude dehors (ndlr : en dehors du domicile), s’ils avaient déjà mordu, si ils étaient maltraités, si les propriétaires avaient un casier.... Cinq chiens de propriétaires différents, ça veut dire qu’ils divaguaient, ce qui est déjà une infraction en soi. Si jamais il y a eu des précédents, si jamais des voisins ont été mordus, il va être très difficile effectivement de défendre ces propriétaires de chiens. ». Pour Patrick Perron, vétérinaire, président du syndicat des vétérinaires, et membre du conseil de l’ordre des vétérinaires de Polynésie, «, pitbulls ou pas ! Un berger allemand ou un malinois peut faire autant de dégâts. »À l'état naturel,Dans la pratique, un chien domestique vivant seul avec ses maîtres va interpréter cette configuration comme une meute, et ses comportements répondront donc à la logique de hiérarchie dictée par ses instincts sociaux. C'est sur ce principe que se basent les comportementalistes pour régler les situations de conflit entre le maître et son chien. Il faut toujours avoir à l’esprit que l’agressivité fait partie du mode de communication chez le chien.Un chien qui n’a jamais mordu pourrait le faire et un chien qui a déjà mordu pourrait ne jamais mordre de nouveau, comme il pourrait recommencer. Etselon Patrick Perron, vétérinaire, président du syndicat des vétérinaires, et membre du conseil de l’ordre des vétérinaires de Polynésie.« L’effet de meute fait que les chiens deviennent un groupe de prédateurs organisés et qui vont chasser. Le cadastre que nous respectons, nous humains, vous vous doutez bien que les chiens n’ont pas cette notion. L’animal ne fera pas de mal à ses maîtres à lui, parce qu’il habite dans une famille qui est considérée comme une meute pour le chien. Il ne va pas attaquer des membres de sa meute. Mais, on attaquera tout individu, animal ou humain qui représentera un danger potentiel pour la meute. »Il faut donc les éduquer.Comme les enfants, nos animaux à quatre pattes ont besoin d’être éduqués. Il s’agit de faire comprendre au meilleur ami de l’homme ce que l’on attend de luiParallèlement,pour être écouté et entendu par son chien.Ce n’est pas volontaire, c’est par ignorance, et c’est là où est le problème. Il y a 4 clubs canins d’éducateurs, pourquoi ne pas aller les voir ? Quand on a un animal, on est responsable de cet animal, on est responsable de la divagation de ces animaux. Laisser des gens sans aucune notion d’éducation, éduquer un animal, ben on fait des erreurs. » regrette le vétérinaire de Punaauia.Le médecin reconnaît par ailleurs que, « ils se sont attribués des territoires », il ne faut cependant pas tous les « catégoriser ».