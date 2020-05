Cérémonie du 8 mai brève et sans invité

C'est une cérémonie d'hommage particulière qui s'est tenue ce 8 mai, à Papeete, en raison de la situation de pandémie de coronavirus. Moins de monde qu'à l'accoutumée et distanciation ont rythmé la commémoration.

LGT avec communiqué •

Ce 8 mai commémore les 75 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et rend hommage aux soldats disparus.En raison des circonstances sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid-19, cette cérémonie s’est déroulée dans un format réduit, respectueux des règles sanitaires et de distanciations physiques. Il n'y avait doncen dehors des autorités et la cérémonie a duré. Une ambiance qui dénote avec les commémorations des années précédentes où lesnotamment étaient présents en nombre.non plus, en présence des familles.L’année 2020 marque également le 80 ème anniversaire du ralliement des Etablissements français d’Océanie (EFO) à la France libre. A cette occasion, le Haut-commissaire a souhaité rendrequi se sont engagés dans cette Grande Guerre. Ainsi, quatre tamarii volontaires sont mis à l’honneur à travers des portraits retraçant leurs parcours hors du commun : Maxime Aubry (bientôt 103 ans), Starr Teriitahi (96 ans), Matthew Turner Chapman (98 ans) et Ari Wong Kim (96 ans).Après la lecture du message du Président de la Rpublique, les autorités ont procédé à un dépôt de gerbe aux pieds du monument aux morts et ont suivi une minute de silence.