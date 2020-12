Kelly Slater : son message à la jeunesse polynésienne

Polynésie la 1ère (IB) •

Henri Burns est un grand champion de boxe originaire de Moorea. Comme il le dit sur son compte Instagram: "J'ai toujours dû me battre pour tout dans la vie, donc j'ai décidé de devenir un combattant". Que de sombrer dans la violence, il a choisi de se servir de ses difficultés et de ses colères pour en faire des forces. Aujourd'hui, il tente de servir d'exemple à la jeunesse polynésienne. Il était récemment aux Etats-Unis où il s'est entraîné avec les meilleurs fighters du moment : Israël Adesanya, Brad Riddell, Carlos Ulberg. Il en a profité pour leur demander de s'adresser aux jeunes et plus particulièrement à tous ceux qui aiment se battre... dans la rue. Nous avions publié la vidéo, elle est à retrouver par ici.

Grand amateur de surf, Henri Burns connait également le king incontesté de la discipline : Kelly Slater, à qui il a demandé d'adresser un message aux Polynésiens.

Voici la vidéo :