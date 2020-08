9 août : il y a 13 ans, le crash d'Air Moorea

Ce dimanche 9 août, plusieurs cérémonies rendent hommage aux 20 victimes du crash d'Air Moorea, il y a 13 ans. Une messe à Moorea dans la matinée et un lancer de couronnes à Papeete sont organisés.

NS, LGT •

Il y a 13 ans, le vol 1121 d'Air Moorea s'abîmait en mer, peu après son décollage de l'aérodrome de Moorea, ne laissant aucun survivant : les 19 passagers et le pilote y ont perdu la vie.Chaque année, des cérémonies d'hommage sont organisées. Ce dimanche 9 août, à Moorea d'abord, à 7h30, une trentaine de personnes étaient présentes à la stèle pour un dépôt de gerbe. Une messe a également été donnée sur l'île soeur.En soirée, un lancer de couronnes est prévu depuis la stèle commémorative de Papeete. Lors du procès en appel , la cour a relaxé, en janvier 2020, trois prévenus et a condamné quatre autres responsables de la compagnie et du GSAC ainsi que la compagnie, à des peines de 3 ans de prison avec sursis et interdiction d’exercer dans l’aérien. pour des manquements dans la maintenance, ayant entraîné la rupture du câble de gouverne.