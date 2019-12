Nukutepipi : saisie de plants de cannabis

48 plants de cannabis au total ont été saisis à Nukutepipi, lors de la perquisition le 5 décembre dernier sur l’atoll appartenant au milliardaire Guy Laliberté.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Selon nos confrère de Tahiti Infos qui ont révélé l'information, le magistrat instructeur et les enquêteurs ont procédé à la saisie des 48 plants sur l'atoll de Nukutepipi. Les plants ont été, ensuite, ramenés à Tahiti et détruits. Cette perquisition a été menée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l'encontre du milliardaire canadien.Le 13 novembre dernier, le milliardaire Guy Laliberté, fondateur du cirque du soleil, a été mis examen pour "acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants". L'homme était ressorti libre du bureau du juge mais placé sous contrôle judiciaire.