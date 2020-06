Oscar Temaru deviendrait-il un leader consensuel ?

Depuis lundi, le nombre de personnalités de la société civile apportant leur soutien au maire de Faa'a, augmente un peu plus chaque jour. Sans pour autant partager ses convictions politiques. Mais chacune ont un éclairage...Trois d'entre-elles ont accepté de témoigner à visage découvert.

Lundi 8 juin, Oscar Temaru entame une grève de la faim pour dénoncer l'acharnement politico-judiciaire dont il se dit victime. Pour rappel, le 4 juin dernier, le procureur de la République saisit sur le compte bancaire du leader indépendantiste plus de 11 millions de Fcfp.Oscar Temaru poursuit le procureur pour atteinte à la présomption d’innocence. Il estime que ce dernier a indument saisi la somme sur son compte en banque dans le cadre d’une saisie pénale lié à l’affaire radio Tefana. Une affaire qui est toujours en appel.Depuis lundi, le nombre de personnalités de la société civile apportant leur soutien au maire de Faa'a, augmente un peu plus chaque jour. C'est en tout cas ce que pensent les soutiens au maire de Faaa. Sans pour autant partager ses convictions politiques. Mais chacune ont un éclairage... Parmi les personnalités, Jean Marc Regnault, historien, et le père Abraham, qui officie à Saint-Joseph à Faa'a. Tous deux soutiennent Oscar Temaru, et ils expliquent pourquoi…La suite pour le maire de Faa'a, c'est l'assignation en référé du procurreur de la République Hervé Leroy pour "violation de la présomption d'innocence". Le référé sera examiné lundi.