Air Moorea : le procès en appel aura lieu en novembre

Les dates sont désormais connues... Le procès en appel du crash d'Air Moorea, qui a fait 20 morts le 9 août 2007, se tiendra du 12 au 29 novembre 2019.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Sept prévenus et la compagnie Air Moorea poursuivie en tant que personne morale avaient comparu devant le tribunal correctionnel, en octobre 2018 . Les condamnations avaient été prononcées en janvier 2019 , avec des peines allant jusqu'à 3 ans de prison. Le tribunal avait estimé que la seule cause de l'accident tenait à la rupture du câble de gouverne. Les prévenus condamnés avaient fait appel juste après l'annonce de la décision.Après le rejet par la plus haute juridiction pénale des deux demandes de dépaysement pour le procès en appel, il se tiendra finalement du 12 au 29 novembre prochain à la cour d'appel de Papeete.