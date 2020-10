Covid-19 : les autorités sur le terrain...

120 gendarmes se sont rendus à Faa'a et à Punaauia pour prévenir, distribuer et vérifier... Les premiers contrôles des forces de l'ordre sur le terrain depuis les dernières annonces du Haut-commissaire et du vice-président ont eu lieu vendredi 16 octobre.

Polynésie la 1ère (MLSF), Natacha Szilagyi, David Chang et Teiva Ribet •